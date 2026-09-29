Çiftçilere hayati çağrı yapıldı

B-Reçete sisteminde kesintisiz hizmet sunulabilmesi ve üreticilerin zirai ilaç temininde mağduriyet yaşamaması için kayıtların güncel tutulması çağrısı yapıldı. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada özellikle üretim alanı, ürün ve iletişim bilgilerinin doğru şekilde sisteme işlenmesinin önemine dikkat çekildi..

B-REÇETEDE ÜÇ SİSTEMİN VERİLERİ KULLANILIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, B-Reçete uygulamasında Bitki Koruma Ürünleri reçetelerinin üreticilerin sistemde kayıtlı alan ve ürün bilgilerine göre düzenlendiği belirtildi.

Zirai ilaç tedarik sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması için kayıt sistemlerindeki verilerin ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması gerektiği vurgulandı.

B-Reçete altyapısının, tarımsal üretimin dijital takibini sağlayan üç veri tabanı ile entegre çalıştığı ifade edildi. Reçetelerin oluşturulmasında ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi), KOBÜKS (Köy Bazlı Ürün Kayıt Sistemi) ve TÜKAS (Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi) verileri esas alınıyor.

ZİRAİ İLAÇ ALIMINDA SORUN YAŞAMAMAK İÇİN

Yetkililer, üreticilerin zirai ilaç alımı sırasında sistem kaynaklı sorunlarla karşılaşmaması için üç noktaya dikkat edilmesini istedi.

ÇKS, KOBÜKS ve TÜKAS kayıtlarının güncel olması, üretim yapılan alan ile yetiştirilen ürün bilgilerinin sisteme eksiksiz ve doğru şekilde kaydedilmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra başta cep telefonu numarası olmak üzere tüm iletişim bilgilerinin de güncel tutulması gerektiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla tüm çiftçileri kayıtlarını kontrol etmeye ve gerekli güncellemeleri yapmaya davet etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör