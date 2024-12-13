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Giriş Tarihi: 13.12.2024 12:15 Son Güncelleme: 13.12.2024 12:29

Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün yatacağını açıkladı.

DHA
Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplar
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