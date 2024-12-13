Çiftçileri sevindiren haber geldi! Bakan Yumaklı açıkladı:Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
🌾 Üreticimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 13, 2024
Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/DrMiRt09EZ