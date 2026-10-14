Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Tarımda yeni plan 2027’de devrede

SU KAYNAKLARININ ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI

Su yönetiminin hukuki ve kurumsal boyutunun da önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, mevcut su kaynaklarının kullanıcılar, sektörler ve ekosistemlerin ihtiyaçları arasında adil, şeffaf ve sürdürülebilir biçimde paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Suyun yalnızca yönetilmesi gereken bir doğal kaynak olmadığını belirten Yumaklı, suyun hem gıda üretiminin hem de insan hayatının temel unsurlarından biri olduğuna işaret etti.

GAZZE'DE SU VE GIDAYA ERİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Su ve gıdaya erişimin özellikle kriz ve çatışma dönemlerinde hayati önem taşıdığını ifade eden Yumaklı, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

Yumaklı, "Gıda ve suyun hiçbir koşulda siviller üzerinde baskı veya cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Bu temel ihtiyaçlara güvenli ve kesintisiz erişimin sağlanmasının ortak insani sorumluluk olduğunu belirten Yumaklı, su kaynaklarının korunması, gıdaya erişimin güvence altına alınması ve ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanması için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

GEDİZ HAVZASI'NDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin FAO ve Küresel Çevre Fonu ile Gediz Havzası'nda yürüttüğü Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi'ni örnek gösteren Yumaklı, kuraklık erken uyarı sistemleri, havza bazlı su tahsisi, modern sulama ve dijital su yönetimi alanlarında uluslararası deneyim paylaşımının artırılması gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, uluslararası kuruluşlarla geliştirilen ortak projelerin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağladığını ifade etti.

COP31 İÇİN ANTALYA'YA DAVET

Türkiye'nin gelecek ay Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yumaklı, su, gıda ve iklim arasındaki ilişkinin toplantının gündeminde önemli yer tutacağını belirtti.

Bu amaçla başlatılan Turkuaz Nexus Girişimi'nin, su, gıda ve iklim bağlantılarını ülkelerin kendi koşullarına göre şekillendirebileceği ortak bir mekanizmada buluşturmayı amaçladığını aktaran Yumaklı, somut çözümlerin desteklenmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan Yumaklı, uluslararası katılımcıları COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenecek çalışmalara katkı sunmaya davet etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör