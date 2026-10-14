Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Tarımda yeni plan 2027’de devrede

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklık riskini önceden belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Roma'daki genel merkezinde düzenlenen Dünya Gıda Haftası kapsamındaki Roma Su Diyaloğu Programı'nda konuşan Yumaklı, gelecek 10 yılı kapsayan Ulusal Su Planı hazırladıklarını açıkladı.
HANGİ HAVZADA HANGİ ÜRÜN YETİŞTİRİLECEK?
Su kaynaklarının durumuna göre tarımsal üretimin planlanacağını belirten Yumaklı, "Bu kapsamda, su varlığına göre hangi havzada hangi ürünün üretileceğini bilimsel veriler doğrultusunda planlıyoruz. Böylece çiftçimize hem suyu koruyan hem de gelirini güvence altına alan bir üretim imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Havza bazlı üretim planlamasıyla su kaynaklarının korunmasının yanı sıra çiftçilerin gelirlerinin güvence altına alınmasının da hedeflendiğini belirten Yumaklı, suyun tarım, sanayi ve kentlerde verimli kullanılması için çeşitli projeler yürütüldüğünü söyledi.
KURAKLIKTA ERKEN UYARI SİSTEMİ İÇİN HEDEF 2027
Kuraklık riskinin önceden belirlenmesinin önemine dikkat çeken Yumaklı, 25 havzanın tamamı için Kuraklık Yönetim Planları'nın hazırlandığını bildirdi. Bakan Yumaklı, Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi'nin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek şöyle konuştu:
"25 havzamızın tamamı için 'Kuraklık Yönetim Planları'nı hazırladık. 'Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemimizi' 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız, kuraklık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riski önceden belirlemektir. Diğer yandan tarım, sanayi ve kentlerde suyun verimli kullanılması için projeler yürütüyoruz."
SU KAYNAKLARININ ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI
Su yönetiminin hukuki ve kurumsal boyutunun da önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, mevcut su kaynaklarının kullanıcılar, sektörler ve ekosistemlerin ihtiyaçları arasında adil, şeffaf ve sürdürülebilir biçimde paylaştırılması gerektiğini söyledi.
Suyun yalnızca yönetilmesi gereken bir doğal kaynak olmadığını belirten Yumaklı, suyun hem gıda üretiminin hem de insan hayatının temel unsurlarından biri olduğuna işaret etti.
GAZZE'DE SU VE GIDAYA ERİŞİME DİKKAT ÇEKTİ
Su ve gıdaya erişimin özellikle kriz ve çatışma dönemlerinde hayati önem taşıdığını ifade eden Yumaklı, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.
Yumaklı, "Gıda ve suyun hiçbir koşulda siviller üzerinde baskı veya cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Bu temel ihtiyaçlara güvenli ve kesintisiz erişimin sağlanmasının ortak insani sorumluluk olduğunu belirten Yumaklı, su kaynaklarının korunması, gıdaya erişimin güvence altına alınması ve ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanması için uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
GEDİZ HAVZASI'NDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ
Türkiye'nin FAO ve Küresel Çevre Fonu ile Gediz Havzası'nda yürüttüğü Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi'ni örnek gösteren Yumaklı, kuraklık erken uyarı sistemleri, havza bazlı su tahsisi, modern sulama ve dijital su yönetimi alanlarında uluslararası deneyim paylaşımının artırılması gerektiğini kaydetti.
Yumaklı, uluslararası kuruluşlarla geliştirilen ortak projelerin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağladığını ifade etti.
COP31 İÇİN ANTALYA'YA DAVET
Türkiye'nin gelecek ay Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yumaklı, su, gıda ve iklim arasındaki ilişkinin toplantının gündeminde önemli yer tutacağını belirtti.
Bu amaçla başlatılan Turkuaz Nexus Girişimi'nin, su, gıda ve iklim bağlantılarını ülkelerin kendi koşullarına göre şekillendirebileceği ortak bir mekanizmada buluşturmayı amaçladığını aktaran Yumaklı, somut çözümlerin desteklenmesini hedeflediklerini söyledi. Bakan Yumaklı, uluslararası katılımcıları COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenecek çalışmalara katkı sunmaya davet etti.