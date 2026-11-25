AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyon'da bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bütçesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu görüşülecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Öte yandan toplantı öncesinde masasına narenciye koyan Yeni Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin sorunlarını sıralayarak, bunlara çözüm bulunmasını istedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör