Çiftçinin kabusu geri döndü! 27 köy ve mahallede seferberlik ilan edildi

Düzce'de tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadele çalışmaları sürüyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğinin destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında Çilimli ilçesinde program düzenlendi.

Programa Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Çilimli Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Kansız, ilçe ve şube müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Programda, ilçedeki 27 köy ve mahalle muhtarına kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılmak üzere bitki koruma ürünü dağıtıldı.

MUHTARLARA İLAÇLAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Dağıtım öncesinde muhtarlara kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve zararlının ilçedeki mevcut durumu hakkında bilgi verildi. Teknik bilgilendirmede mücadele yöntemleri, ilaçlama zamanı, uygulama şekli ve dağıtılan bitki koruma ürününün suyla karışım oranı anlatıldı.

"TOPYEKÛN MÜCADELE GEREKİYOR"

Programda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kahverengi kokarcayla mücadelede üreticilerin, muhtarların ve ilgili kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Doğru zamanlama ve uygun yöntemlerin kullanılmasının mücadelede belirleyici olduğunu vurgulayan Uzun, üreticilerin sürece aynı hassasiyetle katılmasının zararlının yayılmasını ve tarımsal ürünlerde oluşabilecek kayıpları azaltmaya katkı sağlayacağını ifade etti. Uzun, kahverengi kokarcaya karşı çalışmaların Düzce genelinde devam edeceğini belirtti.

HEDEF, ZARARLI POPÜLASYONUNU KONTROL ALTINDA TUTMAK

Çalışmalar kapsamında farklı mücadele yöntemlerinin Entegre Mücadele prensipleri doğrultusunda birlikte uygulanması hedefleniyor. Böylece kahverengi kokarca popülasyonunun ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması ve tarımsal üretimde oluşabilecek kayıpların azaltılması amaçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör