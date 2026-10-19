Çiftçinin üretim maliyet yükseldi: Tarlada en yüksek artış kalemi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre tarımsal üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarını gösteren endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,28 arttı. Endeksteki artış, yılbaşından bu yana yüzde 21,15, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 33,05 olarak gerçekleşti.
TARIMSAL GİRDİLERDE AYLIK VE YILLIK ARTIŞ
Tarım-GFE'nin ana gruplarında ağustosta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 3,77, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,17 yükseldi.
Geçen yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 22,16 artış kaydedildi.
YILLIK ARTIŞTA ENERJİ VE YAĞLAYICILAR İLK SIRADA
Ağustos ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 43,14 ile enerji ve yağlayıcılar alt grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 31,19 artışla tohum ve dikim materyali izledi.
Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 21,16 ile malzemeler ve yüzde 22,59 ile tarımsal ilaçlar oldu.
AYLIK ARTIŞTA DA ENERJİ MALİYETLERİ ÖNE ÇIKTI
Ağustosta bir önceki aya göre alt grupların 8'inde daha düşük, 3'ünde ise daha yüksek değişim görüldü.
Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,58 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda kaydedildi. Gübre ve toprak geliştiriciler ise yüzde 0,59 artışla aylık değişimin en düşük olduğu alt grup olarak öne çıktı.