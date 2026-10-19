Çiftçinin üretim maliyet yükseldi: Tarlada en yüksek artış kalemi belli oldu

YILLIK ARTIŞTA ENERJİ VE YAĞLAYICILAR İLK SIRADA

Ağustos ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 43,14 ile enerji ve yağlayıcılar alt grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 31,19 artışla tohum ve dikim materyali izledi.

Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar ise yüzde 21,16 ile malzemeler ve yüzde 22,59 ile tarımsal ilaçlar oldu.