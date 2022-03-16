Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çiftçiye 555 milyon euro destek
Giriş Tarihi: 17.3.2022

Çiftçiye 555 milyon euro destek

ANKARA
Çiftçiye 555 milyon euro destek
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 555 milyon euroluk IPARD-3 Programı'nın (2021-2027), Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Kirişci, Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon euro fon tahsis edilen IPARD- 3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon euro olacağını belirterek, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da programın 42 ilde uygulanacağı bilgisi verildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftçiye 555 milyon euro destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA