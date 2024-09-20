Çiftçiye özel destek

Tarım sektöründe çiftçilere destek olmak için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) harekete geçti. Üreticilerin ihtiyacı olan tüm tarımsal girdileri karşılamanın yanı sıra hasat sonrasında pazar kaygısını azaltmak amacıyla çiftçilerin tarımsal ürünlerinin alımını yapan kooperatif, yeni bir kampanya başlattı. Sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeyle tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek.Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi Kooperatifi'nde kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sunulacağı kaydedildi. Tarım Kredi, karma hayvan yemi satışlarında da üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 ay faizsiz satış yapılacağını duyurdu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 962 milyon 46 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu destek tutarları, çiğ süt için 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 lira, bitkisel ürün sigortası için 600 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 110 milyon 424 bin 58 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 86 milyon 872 bin 475 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 14 milyon 442 bin 653 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 292 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları için de 170 bin 880 lira olarak belirlendi. Söz konusu destekler tek parça halinde çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Süt desteği ödemeleri ise TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara 27 Eylül'de ödenecek.