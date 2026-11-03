Çifte vergilendirme gündemde! Bakan Bolat duyurdu, Afrika ülkesiyle mutabakata varıldı

TÜRKİYE-KAMERUN TİCARET HACMİ 542 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Bolat, Kamerun'un Türkiye için değerli bir ekonomik ortak olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Afrika ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirten Bolat, Dışişleri Bakanlığının diplomatik misyon sayısının 12'den 50'ye, Ticaret Bakanlığının ticaret ofisi sayısının ise 23 yıl önceki 4 seviyesinden 27'ye çıkarıldığını söyledi.

Türkiye ile Afrika arasındaki dış ticaretin son 23 yılda arttığına dikkati çeken Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının kıta genelinde toplam taahhüt bedeli yaklaşık 105 milyar dolar olan 2 bin 118 proje üstlendiğini kaydetti.

Türkiye ile Kamerun arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 542 milyon dolara yükseldiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki müteahhitlik faaliyetlerinin 28 projeyle 1 milyar 170 dolarlık seviyeye ulaştığını ifade etti.

ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMASI İÇİN ADIM ATILACAK

İki ülke arasındaki yatırımları artırmak ve yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş ülke Kamerun ile ticaret hacmimiz geçen yıl 542 milyon dolara yükseldi. Bunu müteahhitlik sektöründe 28 projeyle 1 milyar 170 dolarlık inşaat faaliyetleri izledi. Türk ve Kamerunlu şirketler karşılıklı olarak ticaret ve yatırım ilişkilerini yürütüyorlar. Bu noktada Türk Hava Yolları da Kamerun'a düzenli uçuyor. Değerli bakan kardeşimle (Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey) uzlaştık. En kısa sürede yatırımları artırmak için çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını müzakere etme ve imzalama konusunda mutabık kaldık. Projelerin sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye ile Kamerun'un güçlerini birleştirerek karşılıklı ticareti artırması gerekiyor."

Bolat, turizm, sağlık hizmetleri, tarım, imalat, müteahhitlik ve yenilenebilir enerji alanlarında iki ülke arasında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu belirterek, Türk ve Kamerunlu iş insanlarını bu alanlarda yatırım yapmaya davet etti.

KAMERUN: TİCARET HACMİ POTANSİYELİ YANSITMIYOR

Kamerun Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Alamine Ousmane Mey de iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyelin altında olduğunu söyledi.

Mey, "Dış ticaret hacmimiz 542 milyon dolar oldu. Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret seviyesi kesinlikle potansiyeli yansıtmıyor. Çok daha yukarı seviyelere çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Türk firmalarının Kamerun'da imalat, ticaret, tarım ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Mey, ülkede yatırım yapan şirketlere teşekkür etti. Türk firmalarının Kamerun'da 27 önemli projeye imza attığını söyleyen Mey, ülkenin en büyük stadyumu olan Douala Japoma Stadyumu'nun bir Türk firması tarafından yapıldığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılabileceğini ifade eden Mey, tarım, enerji, hizmetler ve sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu kaydetti. Türkiye Maarif Vakfının eğitim alanındaki çalışmalarına, insani yardımlara ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) faaliyetlerine de değinen Mey, bu katkıların önemini vurguladı.

Toplantının ikinci bölümü, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katılımıyla devam etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör