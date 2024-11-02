Çiğ süt desteği ikiye katlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Elmadağ'da çiftçilerle buluştu. Buluşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada çiğ süt destek priminin yüzde 100 artırılarak litrede 50 kuruştan 1 liraya çıkarıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Ekim kasım ve aralık dönemi için süt destek primini yüzde 100 artırıyoruz" dedi. Yumaklı, öte yandan tarımsal desteklerin yeni dönemde yüzde 48 artırılarak 135 milyar liraya çıkarılacağını duyurdu.Üreticilerle buluşmasında yeni nesil destekleri anlatan ve çiftçilerin güncel sorunlarını dinleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gerçekleştirilen toplantının ardından üreticilere çiğ sütteki destek priminin artırıldığını da müjdeledi. Yumaklı, "Ekim kasım ve aralık dönemi için süt destek primini yüzde yüz artırıyoruz. 50 kuruş olan destek primini 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasadan fazla olan olan sütlerin toplanmasıyla regülasyonu sağlayacağız hem de üreticilerimizin daha fazla üretime katılması için gerekli destekleri artıracağız.Artırılan bu destekler ile tarımsal ve hayvansal üretim ürünlerinin önümüzdeki yıl çok daha bereketli ve güzel olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla birlikte bir problem oluştuğunu hatırlatan Yumaklı, "Bakanlık ve Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevini yerine getirmeye ağustos ayından itibaren başladık. Alımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 50 bin tona yakın piyasadan süt çekildi. Alımlara yine sene sonuna kadar devam edeceğiz. Ancak eğer gerekirse bu alımları önümüzdeki yıl da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Planlı üretim ile yeni bir döneme geçiş yaptıklarına değinen Yumaklı, "Yaptığımız toplantılar ile köy kahvelerinde düğün salonlarında ya da farklı alanlarda bitkisel ve hayvansal üretimde bundan önceki dönemde karşılaştıkları problemleri nasıl çözebiliriz diye üreticilerimiz ile istişare ediyoruz. Bu anlamda yeni üretim sistemindeki destekleri de üreticilerimize anlatmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Konuşmasında 2025 yılı bütçe görüşmelerine de değinen Yumaklı, "Önümüzdeki yıl için gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerinde tarımsal üretimle alakalı destekler yeni dönemde yüzde 48 artırılacak. Bu rakam 91 milyar liradan 135 milyar liraya çıkarılacak. Bu bütçeyi üreticilerimizin daha kaliteli daha verimli daha özverili üretim yapabilmeleri için kullanmış olacağız. Daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah bu yeni dönemde daha büyük bir azimle hep beraber üretimimizi arttırcağız" mesajını verdi.