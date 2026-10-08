Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Çiğköftede kadın girişimcilerin ağırlığı artıyor
Giriş Tarihi: 8.10.2026

Çiğköftede kadın girişimcilerin ağırlığı artıyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çiğköftede kadın girişimcilerin ağırlığı artıyor
  • ABONE OL
TÜRKİYE'DE yeme-içme sektöründe franchise modeli büyürken kadın girişimcilerin çiğköfte sektöründeki ağırlığı da artıyor. Küçük metrekarelerde işletme imkânı, standart üretim ve erişilebilir yatırım modeli sektöre ilgiyi artırıyor. Düşük yatırım maliyeti ve franchise sisteminin yaygınlaşması, çiğköfte sektörünü kadın girişimciler için de yeni bir iş alanına dönüştürüyor. Adıyaman Çiğköfte CEO'su Ramazan Altuğ, 2026 yılı sonunda 300 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, yeni şubelerin önemli bölümünün kadın girişimciler tarafından işletilmesini amaçladıklarını söyledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiğköftede kadın girişimcilerin ağırlığı artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA