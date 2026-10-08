Çiğköftede kadın girişimcilerin ağırlığı artıyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TÜRKİYE'DE yeme-içme sektöründe franchise modeli büyürken kadın girişimcilerin çiğköfte sektöründeki ağırlığı da artıyor. Küçük metrekarelerde işletme imkânı, standart üretim ve erişilebilir yatırım modeli sektöre ilgiyi artırıyor. Düşük yatırım maliyeti ve franchise sisteminin yaygınlaşması, çiğköfte sektörünü kadın girişimciler için de yeni bir iş alanına dönüştürüyor. Adıyaman Çiğköfte CEO'su Ramazan Altuğ, 2026 yılı sonunda 300 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, yeni şubelerin önemli bölümünün kadın girişimciler tarafından işletilmesini amaçladıklarını söyledi.