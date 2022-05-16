Cihat Algün: Düzce’yi gayrimenkul projelerinin yıldızı yapmaya hazırız

Konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunu somut rakamlarla da örnekleyen Cihat Algün şu bilgileri paylaştı: "İnşaat maliyetleri ve emtia fiyatları, dolardan daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu açıdan, dolara yatırım yapan için bile emtiaya oranla ciddi bir kayıp söz konusu. Gayrimenkulün getirisi ise, hem emtia hem de dolardan çok daha fazla bir prime imza attı. Özetle, kısa vadede konut, arz talep dengesine göre durağan bir dönem yaşayabilir. Ama orta ve uzun vadede, maliyet artışı, arzın düşmesi gibi etkenlerle doların çok üzerinde bir artış yaşayabilir. Dolayısıyla, dövizde dönemsel yükselişler her zaman olur. Fakat 10-20 yıllık vadede konutun kazandırdığını hiçbir yatırım aracı kazandıramaz."

KONUTTA HALA 'FIRSAT FİYAT' DÖNEMİNDEYİZ

TÜİK tarafından açıklanan son konut satış rakamlarını da yorumlayan Cihat Algün "Mart ayı itibarıyla görülen hızlı artışı şöyle okumak lazım; konut sektöründe 'fırsat fiyat' diyebileceğimiz bir dönem yaşanıyor. Pandemi günlerinde nitelikli konut arzında yavaşlama olmasına rağmen, konut talebi artarak devam ediyor. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte, iç pazarda İnşaat maliyetleri ortalamaya bakacak olursak yüzde 100'ün üzerinde artmış durumda. Bazı kalemlerde bu artış 18 aylık dönemde yüzde 400'e yaklaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış nedeniyle bugün konut alan, gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyatla konuta erişmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI EVLERE CİDDİ TALEP VAR

Daha pandemi öncesinde bu değişimi görerek tüm planlamalarını buna göre şekillendirdiklerini söyleyen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün "Pandemi döneminde insanların hem yeşil alana yakın, hem de şehrin içinde yaşama isteği arttı. Bunu tercih ederken de sanata, kültüre, alışverişe yakın yerlerde bulunmak isteniyor. Tüm bunlara ek olarak iş, sağlık ve eğitim merkezlerine ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek lokasyonlarda yaşamayı tercih ediliyor. Bu açıdan, Algün olarak genelde tüm pandemi süreci, özelde ise 2021 yılı bizler için çok hareketli geçti. Değişen müşteri beklentilerini iyi analiz ettiğimiz, yaptığımız ön çalışmalar sonunda, elde ettiğimiz bilgiyi sektörümüzle paylaştığımız, sektöre hareket ve canlılık getirerek süreci domine ettiğimiz bir dönem yaşadık. Bu süreçte konut almak ya da evini değiştirmek isteyenler az katlı, mümkünse bahçeli, geniş balkonlu 'sağlıklı evler'e ciddi bir talep oluşturdu. Tüm bu talepler konut satış adetlerinde yeni bir rekor kırılmasına yol açtı. Algün özelinde konuşacak olursak; Düzce'deki projelerimiz, üst üste iki yıl hasılat şampiyonu oldu" ifadelerini kullandı.

BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ DEPREM

Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna dikkat çeken Cihat Algün "Algül'ün bundan önce hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Düzce'de de bir numaralı önceliğimiz deprem güvenliği" ifadelerini kullandı. Algün "Depremden korunmanın bir numaralı koşulu, en son güncellenen deprem yönetmeliklerine uygun güvenli binalarda yaşamak. Düzce'deki tüm projelerimizde, çevre dostu ve Düzce dokusuna yaraşır, deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. Düzce'nin deprem kalıntılarından kurtularak siluetinin değişmesi gerekiyor. Beni firmamım ötesinde bir Düzceli olarak Düzce'yi herkesin böyle görebilmesi ve bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyorum. Düzce bunu fazlaca hak ediyor zaten. Hep birlikte bunu çalışarak gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

DÜZCE'NİN TÜM İHTİYAÇLARI BURADA

Mimarisi ve tasarımı ile yıllar boyunca değer kazanacak bir proje geliştirdiklerini belirten Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün şunları söyledi: "Pandeminin etkisiyle uzun süre evlerde karantina dönemi geçiren kitleler, artık hayatlarının kıymetini çok daha iyi biliyor ve yeşil alanı bol alanlarına yöneliyor. New York'ta park ve koruya komşu dairelere ilgi yüzde 63 artış gösterirken Londra'da bu oran yüzde 75'e kadar yükseliyor. Düzce'de ise bu artışın bazı bölgelerde yüzde 300'ü aştığı tahmin ediliyor. Biz de bu ihtiyacı görüp, Düzce'deki projesiyle nesilden nesile miras olarak bırakılan, dünyada parmakla gösterilecek bir eser geliştirdik."

DEDEMAN İLE 300 MİLYON TL'LİK DEV TURİZM YATIRIMI

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce'nin önde gelen şirketlerinden Algün iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzaların atıldığını belirten Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, ülkemizin en genç ili Düzce için bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce'miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumdadır. Bu değerleri tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, Düzce'mizin merkezinde 35 bin m² alan üzerinde kurduğumuz, bölgemizin en büyük otelini; AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam projemiz Algün Center'da 300 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçireceğiz. Toplam 8 suit, 130 oda, kongre, toplantı ve balo salonları ile spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness bölümünden oluşan ilimizin ilk ve tek beş yıldızlı marka otelini yapmaya karar verdik. Doğasıyla, tarihiyle yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce'nin bu yatırımla turizmde hak ettiği yeri alarak, ülkemizde ilk tercih edilen destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum. Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce'miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldızdır" dedi.

ALGÜN VE ESAS HOLDİNG'TEN 750 MİLYONLUK AVM PROJESİ

Modern projeleriyle Düzce'nin çehresini değiştiren Algün, Esas Gayrimenkul ile iş ortaklığına hazırlanıyor. Düzce'de Alg Constructions ve Esas Gayrimenkul ortaklığında gerçekleştirilecek olan Karadeniz'in en büyük yaşam projesi, 750 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek. Düzce'de yer alan Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesi olan Algün Park için Esas Gayrimenkul ile iş ortaklığı başlayacak. Sabancı ailesi bünyesinde yatırımlarına devam eden Esas Holding'in Düzce'de Algün Park'ta iş ortaklığına gidecek olması Düzce'ye değer katacak.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAMALI"

Batı Karadeniz'in yeni çekim merkezi Düzce'de projelerini hayata geçiren Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, konutta destek paketlerinin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Algün ayrıca faiz kararından sonra yeni bir fiyat artışı yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

Algün ilk konut alanlara özel faiz indirimi kampanyasına tüm projeleriyle katılacaklarını belirterek, "Satışları canlandırmak ve vatandaşın konuta erişimini sağlamak adına 2 milyon cüzi rakamlarla aşan fiyatlarda indirim yapılmalı." ifadesini kullandı. Benzer kampanyaların devam etmesi, sektöre olan inancın pekiştirilmesi ve gayrimenkul piyasasının tüm paydaşlarında güven ortamı oluşturulması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini anlatan Algün "Öte yandan bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı. Biz de Algün olarak fiyatlarımıza bu süreçte asla zam yapmayacağız, hatta yeni fırsatları yakın zaman içinde duyuracağız" dedi.

"PİYASA HAREKETLENECEK, BUNUN ÖRNEĞİNİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

Algün "Açıklanan bu paketi, iç piyasayı hareketlendirmek için alınan yerinde bir önlem olarak değerlendiriyoruz. Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürülmesi piyasaya hareket getirecektir. İpotekli satışlarda yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına indiği dönemlerde bunun faydasını gördük." diye konuştu.