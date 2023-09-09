Çin el attı emlak sektörü firmaları uçtu

Dünyanın fabrikası ve küresel büyümenin motoru olarak tanımlanan Çin'in ekonomik yükselişi bir zamanlar durdurulamaz olarak görülüyordu. Ancak pandemi ile birlikte fabrikalar yavaşladı, durgunluk ve emlak krizi ile ihracattaki düşüş ciddi etkiler yarattı. Çin'de emlak sektörünün başını çektiği zorluklar da bir yandan piyasaları sarstı. Krizin merkezindeki firma olan Country Garden'ın önceki gün borcunu ödemesi üzerine rahat bir nefes alındı.Çin'in zor durumdaki emlak sektörüne yönelik daha fazla devlet desteği vermesi ve borç ödemesini yapan Country Garden firmasının temerrüde düşmekten kurtulması üzerine büyük firmaların hisseleri uçtu. Country Garden hisselerinde yüzde 80'lere varan artışlar oldu. Son beş gündür yüzde 13'lük artış var. Diğer zordaki firmalardan Evergrande önceki gün yüzde 85 artış kaydetti. Firmanın hisseleri son üç gündür de yüzde 124 gibi yüksek oranda artış yakaladı.Hükümetin son birkaç gündeki en son teşvik önlemleri arasında mevcut ipotek oranlarının düşürülmesi ve büyük şehirlerdeki ilk ev alımları için imtiyazlı krediler yer alıyor. Ancak genel kanı, emlak sektörünü istikrara kavuşturmak, tüketici güvenini yeniden tesis etmek ve büyümenin tohumlarını atmak için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğu yönünde. Çin, birinci ve ikinci ev için asgari peşinatı sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 30'a düşürdü. Çin basınında çıkan haberlere göre, Çin'in düzenleyicileri kurumları kasım ayında emlak sektörüne yardım etmek için 16 maddelik bir önlemler paketi hazırladı. Country Garden, devlet bankalarından gelen mali yardım ve kredi limitlerine öncelik verilmesi için beyaz listeye alındı. Country Garden yıllardır iktidardaki Komünist Parti ile yakın bağlarını sürdürdü.Çin'in daha sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmak için çalıştığını belirten DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, "Temmuz ayında üç hafta kadar oradaydım. 10 ASEAN ülkesi ve 5 diğer ülke Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayı Çin yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışıyor. Batı dünyası benden mal almayı durdurursa bu coğrafyadaki ülkeler ve ekonomiler ile kendini adapte etmeye hazırlanıyor. Çin, zorlanacak belki de. İhracattaki düşüşünü de çevre ülkelerdeki anlaşmalar ile yerine getirmeye çalışacak. Tekrardan ciddi ihracatçı olmak istiyorsa çevre ülkelerdeki 2.5 milyar nüfusu kullanmak isteyecek. Doğu da eskisine göre çok tüketmeye başladı. Vietnam gibi ülkelerdeki tüketim ve harcamalar da değişti. Eskiden evde oturmazlardı pandemi sonrası tüketim alışkanlıkları değişti. Çin bence kontrollü bir şekilde sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Bence sürdürülebilir bir ikinciliğe de razı. Birinci olayım diye bir dertleri de yok" şeklinde konuştu.