Çin ile 15 milyar dolarlık imza

Millî Enerji 2040 vizyonu ilk meyvesini verdi. Türkiye ile Çin arasında enerji arz güvenliğini tahkim edecek ve yeşil dönüşümü hızlandıracak dev anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım öngören işbirliği kapsamında toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgâr enerjisi santrali, yeni enerji depolama sistemleri ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulunan Bayraktar, söz konusu işbirliğinin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının yanı sıra teknoloji transferine de katkı sağlayacağını anlattı. Bayraktar, "Söz konusu işbirliği sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgâr türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine katkı sunacak" dedi.





KANADA İLE NÜKLEER ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Türkiye'de nükleer enerji santrali projelerinin geliştirilmesinden sorumlu Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanadalı nükleer enerji şirketi AtkinsRealis'in iştiraki Candu Energy Inc. Arasında da bir anlaşma imzalandı. Anlaşma ile iki şirket, CANDU reaktör teknolojisinde fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışması yapacak. Bu kapsamda, öncelikle, Türkiye'de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesinin fizibilite çalışmaları yürütülecek. Santralin kurulacağı saha, CANDU reaktör teknolojisinin sahaya uyarlanması ve santralin işletilmesi gibi teknik konuların yanı sıra projenin finansmanı ve ekonomik boyutu da değerlendirilecek. Anlaşmaya göre; yapılacak çalışmaların bir diğer önemli boyutunu Türkiye'nin yerli sanayi kapasitesinin projeye katılımı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi oluşturacak. Bu çerçevede yerlileştirme ve insan kaynağı geliştirme planlarının yanı sıra proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Anlaşma ile fizibilite çalışmalarından ön tasarım mühendisliği aşamasına kadar projenin teknik ve ticari açıdan daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.



VENEZUELA'YLA HİDROKARBON GÖRÜŞMESİ

Bakan Bayraktar, COP 31 kapsamında Venezuela Hidrokarbonlar Bakanı Paula Henao Vera ile de bir araya geldi. Görüşmede petrol ve doğalgaz başta olmak üzere hidrokarbon alanında geliştirilebilecek ortak projeleri, enerji ticaretini ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, "Venezuela ile enerji sektöründe sahip olduğumuz güçlü potansiyeli somut işbirliklerine dönüştüreğiz" dedi. Bayraktar, Libya ile enerji alanındaki ortaklığı derinleştirmeye devam edeceklerini de bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör