Çin menşeli bazı ürünlerde damping kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çin menşeli bazı tuğla ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Buna göre, Çin menşeli "kromit ateş tuğlalar", "magnezit ateş tuğlalar", "krom magnezit ateş tuğlalar" ve "magnezit, periklas formunda magneziya, dolomit (dolim formunda dahil) veya kromit içeren (dolomit içerenler hariç, magnezyum oksit esaslı, 3 milimetre ile 30 milimetre arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)" ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma neticesinde Çin menşeli bu ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle ürünlerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin ton başına 200 dolar olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.