Çin Merkez Bankası’ndan altın hamlesi: Ekim ayında 25,8 ton alım yaptı

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının ekim ayında önemli ölçüde gerilemesine karşın Çin Merkez Bankası, rezervlerini artırma politikasından vazgeçmedi. Ekim ayında 25,8 ton altın alan banka, bir önceki ay gerçekleştirdiği alımı da geride bıraktı. Son veriler, Çin'in altın biriktirme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü ortaya koydu.

ÇİN MERKEZ BANKASI EKİMDE 25,8 TON ALTIN ALDI

7 Kasım'da yayımlanan verilere göre Çin Merkez Bankası, ekim ayında altın rezervlerine 830 bin ons, diğer bir ifadeyle yaklaşık 25,8 ton ilave etti. Böylece bankanın toplam altın rezervi 77,47 milyon onstan 78,30 milyon onsa yükseldi.

Son artışla birlikte Çin'in fiziki altın rezervlerinin yaklaşık 2 bin 435 tona ulaştığı hesaplandı.

ALTIN ALIMLARINDA 24 AYLIK KESİNTİSİZ SERİ

Çin'in altın talebinde dikkat çeken gelişmelerden biri de alımların sürekliliği oldu. Kasım 2024'ten bu yana her ay altın alan Çin Merkez Bankası, ekim verisiyle birlikte kesintisiz alım dönemini 24 aya taşıdı.

Altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde olduğu gibi gerilediği süreçte de alımların devam etmesi, bankanın uzun vadeli rezerv politikasını koruduğuna işaret etti.

EKİM AYINDA ALIM MİKTARI EYLÜLÜ GERİDE BIRAKTI

Çin Merkez Bankası'nın son iki aylık işlemleri, altın alım hızında artış yaşandığını gösterdi. Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın alan banka, ekimde bu miktarı 25,8 tona çıkardı.

Böylece aylık bazda rezervlere yapılan altın ilavesi bir önceki aya kıyasla yükselmiş oldu.

2026'NIN İLK 10 AYINDA 129 TON ALTIN EKLENDİ

Çin'in altın rezervlerini büyütme eğilimi yıl genelinde de devam etti. 2026'nın ilk dokuz ayında yaklaşık 103 ton altın alan Merkez Bankası, ekim ayındaki ilaveyle birlikte ilk 10 aylık toplam alımını yaklaşık 129 tona yükseltti.

Yılın tamamlanmasına iki ay kala açıklanan rakamlar, Çin'in altın rezervlerini artırmaya yönelik stratejisinin sürdüğünü gösterdi.

ALTIN FİYATLARI EKİM AYINDA SERT GERİLEDİ

Çin'in alımlarını artırdığı dönemde uluslararası altın piyasasında ise farklı bir görünüm ortaya çıktı. Ekim ayında altın vadeli işlemlerindeki kayıp yaklaşık yüzde 6,9 seviyesine ulaştı.

Fiyatların ayı 4 bin doların altında tamamlaması, altının 2008 yılından bu yana en kötü ekim performanslarından birini sergilemesine neden oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ 321 TONA ULAŞTI

Altın rezervlerini artıran tek ülke Çin olmadı. Dünya Altın Konseyi'nin 3 Kasım'da yayımladığı rapora göre, merkez bankaları 2026'nın üçüncü çeyreğinde toplam 321 ton net altın alımı gerçekleştirdi.

Çin, aynı dönemde bildirdiği yaklaşık 63 tonluk alımla kamuoyuna açıklanan merkez bankası işlemleri arasında ilk sırada yer aldı.

ÇİN'DE FİZİKİ ALTIN YATIRIMINA TALEP ARTTI

Çin'deki altın talebi yalnızca merkez bankasının rezerv alımlarıyla sınırlı kalmadı. Üçüncü çeyrekte külçe ve sikke altına yönelik yatırım talebi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak yaklaşık 79 tona yükseldi.

Bu gelişme, küresel ölçekte aynı ürünlere yönelik talebin yüzde 19 gerilediği bir dönemde Çinli yatırımcıların fiziki altına ilgisini koruduğunu gösterdi.

ALTIN TAKI TALEBİNDE İSE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yatırım amacıyla altın alımlarının arttığı Çin'de mücevher talebi aynı dönemde geriledi. Üçüncü çeyrekte altın takı tüketimi yıllık bazda yüzde 22 azalarak yaklaşık 66 tona düştü.

Böylece Çin piyasasında yatırım amaçlı altın talebi ile mücevher tüketimi arasındaki fark daha belirgin hale geldi.

GÖZLER ÇİN'İN YENİ REZERV VERİLERİNDE

Çin'in kasım ayına ilişkin altın rezervi verilerinin aralık ayının başında açıklanması bekleniyor. Piyasa aktörleri, Merkez Bankası'nın 24 aydır devam eden alım serisini sürdürüp sürdürmeyeceğini yakından takip edecek.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, doların küresel piyasalardaki seyri ve diğer merkez bankalarının altın talebi de fiyatların yönü üzerinde etkili olacak.

Merkez bankalarının güçlü altın talebi piyasaya destek sağlayabilecek unsurlar arasında yer alsa da bu durum fiyatlarda kesin bir yükseliş yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör