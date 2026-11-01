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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Çin, Türkiye ile 5G ve yeni enerji alanlarında işbirliğine hazır

Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni alanlarda geliştirilmesi mesajı verdi. Jiang, “Türkiye ile kalkınma stratejilerimizi entegre etmeye, yeni enerji, 5G ve biyomedikal gibi alanlardaki işbirliğimizde yeni odak noktaları oluşturmaya hazırız” dedi

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MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Çin, Türkiye ile 5G ve yeni enerji alanlarında işbirliğine hazır
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Türkiye-Çin ilişkilerinin her alanda genişlediğini belirten Xuebin, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik yönlendirmesiyle ilişkilerimiz daha sağlam adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ENERJİ, 5G VE BİYOMEDİKAL
Çin'in bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerinin gazetecilerin haberlerine yansıdığını kaydeden Xuebin, elektronik ödemeden dijital sağlık hizmetlerine, yeni enerji araçlarından insansı robotlara kadar birçok alanda yapay zekanın günlük yaşamı kolaylaştırdığını ve halkın refahını yükselttiğini ifade etti. Çin'in önümüzdeki beş yılda yeni kalkınma modelini inşa etmeye ve yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmeye odaklanacağını belirten Xuebin, Türkiye ile ekonomik ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesaj verdi. Xuebin, "Türkiye ile kalkınma stratejilerimizi entegre etmeye, yeni enerji, 5G, biyomedikal gibi alanlardaki iş birliğimizde yeni odak noktalarını oluşturmaya ve modernleşme yolunda birbirimize destek vermeye hazırız" diye konuştu.

TURİST SAYISI YÜZDE 35 ARTTI
İki ülke arasındaki turizm ve kültürel etkileşime de değinen Xuebin, yılın ilk 8 ayında Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığını açıkladı. Xuebin, "Umarım gelecekte halklarımız birbirini daha çok ziyaret eder, daha çok iletişim kurar ve daha çok güzel buluşma gerçekleştirir" diye konuştu.

ÖDÜLLER DONAT'TAN
Törende jüri üyelerinden olan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat da sıralamaya girenlere ödüllerini verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SABAH GAZETESİ #YAVUZ DONAT #Şİ CİNPİNG #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #ÇİN #TÜRKİYE
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Çin, Türkiye ile 5G ve yeni enerji alanlarında işbirliğine hazır
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