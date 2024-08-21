Çınar Çelik 20 milyon euro yatırımla atakta

Karadeniz Ereğli'de 1978'den bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket, bugün dev bir yatırımı daha tamamlamanın haklı gururunu yaşadı. Yerel, bölgesel ve ülke çapında, yerli ve milli ekonominin, istihdamın ve katma değerli üretimin canlanması ülküsü ile faaliyet gösteren Çınar Boru Rulo Asitleme Tesisi'nin resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımı ile gerçekleştirildi. 21 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen açılışa Zonguldak Valisi Osman Hacibektaşoğlu, Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Önceki dönem milletvekili Fazlı Erdoğan, Erdemir eski genel Müdürü Kerim Dervişoğlu, sanayiciler ve protokol katıldı.

Tesisin içinde oluşturulan platformda gerçekleştirilen tören; buluşma, ikramların sunumu ve Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çınar Çelik Asitleme Tesisi açılışı için Ereğli'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve "bütün müteşebbislerimiz başımızın tacıdır" dedi. Hükümetin sanayi sektörüne önem verdiğini ve teşvikler sunduğunu belirterek Türkiye'nin Metal sektöründe dünyada 8., Avrupa'da ilk Sırada olduğunu açıklayan Bolat, "Türkiye, dünya ekonomisinde takdir görüyor " diye konuştu. Bolat Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çınar ve ailesini çok önceden tanıdığını takdir ederek söyledi ve başarılar diledi.

Çınar Boru Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkadir Çınar da, katılımcılara teşekkür etti ve "geldiğimiz noktada demirçelik sanayimizin bel kemiği olan yassı sac ürünlerinin kullanım teknolojisinde istenen kalitelerin artmasından dolayı her bir firma kendine göre yatırımlar yaptı. Bugün burada zatı aliniz tarafından açılışı yapılacak olan Rulo Asitleme tesisimiz de bunlardan biri olacaktır. Bu tesisimizde üretilecek her bir kilogram asitlenmiş sac, ülke ekonomisi için üretilecek katma değerli ürünler olması için bizler azimle ve şevkle çalışmamıza devam edeceğiz " diye konuştu.

Çınar Boru Genel Müdürü Ali Turan ise 20 milyon euro yatırım maliyeti olan tesisinin yapım sürecini ve özelliklerini özetledikten sonra tesisin çevre dostu olduğunu söyledi, Bu yatırımın 50 kişilik ek istihdam sağlandığını belirtti.

Kdz. Ereğli OSB'de faaliyet gösteren tesisin, çeşitli ebatlarda ve kalitelerdeki ruloların asitle temizlenmesi sonucunda elde edilen ürünlerin özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine gibi sektörlerde kullanılacağını ifade eden Turan, tesisin üretim kapasitesinin 300.000 ton/yıl olduğunu belirtti.

Genel Müdür Turan, tesisin çevre dostu olduğunu vurgularken, "Modern teknoloji ile donatılmış çevre dostu tesisimizde kullanılan asitler, çevre teşviki kapsamında kurulan asit geri kazanım tesisinde temizlenerek yeniden kullanılmaktadır. Ayrıca tesisimizde kullanılan sular tamamen kapalı devre kullanılmakta olup çevre mevzuatına uygun minimum seviyede atık oluşmaktadır." İfadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından dua eşliğinde resmi açılış, plaket töreni ve saha gezisi gerçekleştirildi, konuklara ikramlarda bulunuldu.

Törenin ardından şirket yönetiminden yapılan kısa açıklamada, "Çınar Boru, Çınar Çelik ve Çınar Lojistik markalarının oluşturduğu Çınar Grubu olarak, kurucumuz Abdurrahman Çınar'ın düsturu ile en kaliteli ürün ile hizmeti, en kısa zamanda en uygun fiyata sektöre sunarken emeği geçen tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çınar Grubu; yatırımlarını, istihdamını ve sosyal sorumluluğunu artırmaya inançla devam edecektir." denildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemizin İSO 500 en büyük firma listesinde yer alan Çınar Boru Profil şirketinin yeni bir tesisi olan Çınar Çelik Rulo Asitleme Tesisi'nin açılışı için birlikteyiz. Bu hayırlı teşebbüsün açılışında sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. 30 yıldan fazladır çok yakınen tanıdığım Çınar ailesinin bu 4'üncü imalat sanayi tesisinin açılışında da bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Yan tarafta bulunan Çınar Çelik Firması'nın da 2006 yılında açılışına o zamanki görevim olan MÜSİAD genel başkanlığı sırasında katılmıştım. 30 yıl önce tanıdığımda yılda 20 bin ton boru-profil üreten Akçakoca'daki Çınar Boru ile başlayan bu kalkınma ve gelişme yolunda bugün 200 bin ton üretim kapasitesine ulaşmak, Çelik Servisi ile bu genişletmek ve bugün de Rulo Asitleme Tesisi'ni açmak Çınar ailesine nasip oldu. Rabbim yollarını açık eylesin, helalinden bol kazanç nasip eylesin.

Ülkemiz için taş üstüne taş koyan; tarımda, sanayide, hizmetlerde ülkemizin üretimine, katma değerine katkı sağlayan bütün müteşebbislerimiz başımızın tacıdır. İşçi emekçilerimiz gibi, çiftçilerimiz gibi, memurlarımız gibi müteşebbislerimizin de ülkemize çok büyük katkıları var. Türkiye ekonomisinin kalkınma yolunda son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çok büyük gelişmede sanayide, tarımda ve hizmetlerde kaydettiğimiz gelişmenin çok büyük katkısı olmuştur.

Dile kolay 78 yılda 230 milyar dolara çıkardığımız milli gelirimizi son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükselttik. 5 katı. Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttik. Bu sene sonunda inşallah 14 bin dolarları göreceğiz. Yine 1980'de 3 milyar dolar olan, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatımızı 261 buçuk milyar dolara yükselttik. 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımızı 110 milyar dolara yükseltiyoruz. İşte bu istikrarlı yönetim, siyasi istikrar, başarılı ekonomi yönetimi ve kamu, özel sektör, tarım kesimi ile hizmetler sektörü ve sanayi hep birlikte başarılan önemli aşamadır, gelişmedir.

Bugün Zonguldak Ereğli'deyiz. Ereğli 1960'da küçük bir kasaba konumundaydı ama bugün 200 bin civarında nüfusuyla Zonguldak'ın ve ülkemizin gözbebeği bir sanayi şehri, metal başkenti olmuştur. Aynı zamanda Zonguldak 10 kömür madenciliğinin yanında bugün artık, Sakarya doğalgazımızın Filyos'ta karaya ulaştığı ve evlerimizi, sanayi kuruluşlarımızı ısıtacak bir doğalgaz merkezi üssü haline gelmektedir. An için Zonguldak'ın enerjide, imalatta, metal ve madencilikteki Türkiye ekonomisine katkıları çok büyüktür. Bu noktada hükümetimiz, bütün Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da ekonominin, sanayinin gelişmesi için çok büyük teşvikler vermiş, çok büyük yatırımlar yapmış bulunmaktadır. İnşallah doğalgazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe, Türkiye'nin enerji maliyeti de, ithalata ödediği döviz gideri de azalacak ve daha ucuzlayan bir enerjiyle beraber sanayimiz çok ciddi bir ivme kaydedecektir."