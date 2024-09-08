Çin’de sağlık sektörü yabancı sermayeye açılıyor

Yeni listede kısıtlama uygulanan sektör sayısı 31'den 29'a düşürüldü.

İmalat sektörü dışında, Pekin, Şanghay, Şıncın ve Haynan'daki serbest ticaret pilot bölgelerinde bulut bilişim, internet veri merkezleri, içerik iletim ağları ve internet servis sağlayıcıları gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı sermaye kısıtlamaları kaldırıldı.

YABANCI YATIRIMLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Hükümetin imalatın yanında sağlık, biyoteknoloji ve veri hizmetleri gibi sektörleri dışa açma adımı, doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşe karşı yatırımcı güvenini yeniden kazanmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 sonrasında kırılganlığın sürdüğü Çin ekonomisinde, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri giderme yaklaşımı nedeniyle yabancı yatırımlar ivme kaybediyor.

Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 2023'te yaşanan düşüş, 2024'ün 7 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımlar, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 539,5 milyar yuan (76,1 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Yatırımlar, 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 30 azaldı.