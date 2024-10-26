Çin’de Türk markaları indirim kampanyası yapacak

E-Ihracatta hedef yükselten Türkiye, 8 milyar kişi sınırını aşan dünya nüfusuna ürün satmak için harekete geçti. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu sene ilk defa kasım ayında Türk mağazaları olarak Çin'de indirim kampanyaları yapacağız. Türkiye'de ise indirimler kasım ayı ile sınırlı kalmayacak, aralık ayına da yayılacak" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde "Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" oturumuna katılan Çevikoğlu, e-ticaret sektörü olarak pandemiden sonra yakalanan ivmenin artarak sürdüğünü ifade etti."Yurtdışında Türk ürünlerinin algısı çok güzel" diyen Çevikoğlu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşadığı bir olayı da anlattı. Çevikoğlu, "Bişkek'te bir konteyner kent var. Burada 'Made in Türkiye' yazan etiketler Çin'den alınan konfeksiyon ürünlerine dikilip Rusya'ya satılıyor. 'Çin malı' olarak satamadıklarını 'Türk malı' olarak satıyor. Buna önlem alınması gerekli" diye konuştu.