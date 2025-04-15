Çin’in misillemesi ABD sanayisini durduracak

ABD'nin başlattığı tarife savaşında Çin'in misillemesiyle yeni cephe açıldı. Çin, kendilerine bağımlılığını son erdirmek isteyen ABD'ye nadir toprak elementlerin (NTE) sevkıyatını durdurdu. Kritik öneme sahip doğal madenlerin ülkeye gidememesi, ABD'nin sanayisini zor duruma soktu. Cep telefonu ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli madenlerin yüzde 90'ı Çin'de bulunuyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Trump'ın ilk döneminde stratejik mineraller ve enerji tedarik zinciri geliştirme konusunda ABD'nin üst düzey yetkilisi olarak görev yapan Drew Horn, ihracat yasağının tüm ülkeleri kapsadığını ancak özellikle elektrikli araç, uçak ve savunma üretimi olmak üzere ABD sanayisi için kritik önem taşıdığını söyledi.

REZERVDE İLK SIRADA

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun 2024 verilerine göre, küresel NTE rezervleri yaklaşık 90 milyon ton olarak hesaplanırken, Çin 44 milyon tonluk rezervle ilk sırada yer alıyor. Çin'in ihracat kontrolü getirdiği elementler samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosiyum, lutesyum, skandiyum ve itriyumu kapsıyor. Bu elementleri ihraç etmek isteyen işletmelerin Ticaret Bakanlığı'na ihracat başvurması ve nihai müşterinin kullanım amacını açıklayan belgeleri sunması gerekiyor. Bu kısıtlamalar, NTE'den nihai ürünlere kadar tüm tedarik zincirini kapsıyor. Bu hamlenin, ABD'nin savunma sanayisi ve yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlerini etkilemesi bekleniyor. ABD, nadir topraklar ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini Çin'den temin ederken, ihracat kısıtlamalarının F-35 savaş uçakları ile Tesla motorları gibi ürünlerde hammadde tedarikini hedef aldığı değerlendiriliyor.