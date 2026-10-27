Çinko fiyatlarında yükseliş! Arz sıkışıklığı etkili oluyor

Küresel piyasalarda çinko fiyatları, fiziksel arzda yaşanan daralma ve stoklardaki düşüşle yükselişe geçti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çinko stokları haftalık bazda yüzde 5 azalarak 137 bin 139 tona geriledi ve mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Londra Metal Borsası'ndaki (LME) stoklar da 133 bin 700 tona düştü.

ÜRETİM KISITLARI ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Yüksek enerji maliyetleri ve hammadde tedarikindeki sorunlar nedeniyle küresel çinko üretimi, 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 3,4 geriledi. Nyrstar'ın Hollanda'daki Budel tesisinin geleceğine ilişkin belirsizlik de Avrupa'daki arz endişelerini artırıyor.

Çin'de rafine çinko üretimi eylül ayında aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,4 düşüş kaydetti. Bu gerileme, küresel piyasadaki arz sıkışıklığını derinleştiren unsurlar arasında yer aldı.

ÇİN'DEKİ TOPARLANMA FİYAT ARTIŞINI SINIRLAYABİLİR

Çin'de maden üretiminin toparlanması ve konsantre tedarikinin artması, çinko piyasasındaki arz baskısını hafifletebilir. Üreticilerin hammaddeye erişiminin kolaylaşması, fiyatlardaki hızlı yükselişin dengelenmesine katkı sağlayabilir. Önümüzdeki dönemde stok seviyeleri, enerji maliyetleri ve Çin'in üretim performansı fiyatların yönünü belirleyecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör