Çinli BYD’nin Manisa arazisinde çalışma başladı

Manisa'da yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD için tahsis edilen arazide altyapı hazırlıkları sürüyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları devam ediyor. BYD'nin fabrika, Ar-Ge merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken, bölgeye ulaşım için yeni yol güzergâhları da oluşturuluyor.Temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezinin 2026 yılında üretime başlaması öngörülüyor. Doğrudan 5 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı" demişti.