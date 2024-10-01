Çinli Chery’nin yatırımı son aşamada

Çinli otomobil devi BYD'nin ardından Chery de yatırım için Türkiye'ye yöneldi. Chery ile görüşmeler de son aşamaya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile geçen yıl sonundan beri çok sıkı bir iletişim ve diyalog halinde olduklarını belirterek, "O yatırım için son basamaklara geldik. Hedefimiz, orada da neticeye erişebilmek" dedi. Kacır, BYD'nin Türkiye'deki yatırımında üretime 2026'da başlayacağını belirterek, "BYD, yer tahsis sürecini tamamladı, fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularını gerçekleştirdi, bu başvurular en hızlı şekilde değerlendirilecek, sonuçlandırılacak" açıklamasında bulundu. Proje bazlı devlet desteği kapsamında bugüne dek 60'a yakın projeye teşvik verildiğini belirten Kacır, "Bu projeler tamamlandığında cari açığı 33 milyar dolar düşürücü etkiye sahip olacaklar. Yaklaşık 39 milyar dolar yatırımla 50 binden fazla istihdam sağlanacak" diye konuştu.HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı: "HIT 30'daki 30'un iki anlamı var. Bir anlamı hedef 2030. 2030'a dek bu programı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bir diğer anlamı da bu programla 30 milyar dolarlık bir teşvik paketini yüksek teknoloji yatırımlarına sunmayı amaçlıyoruz. Ülkede katma değerli üretimi ve yüksek teknoloji ihracatını artırmak için yatırımları artırmanız lazım, özellikle uluslararası yatırımları çekebilmeniz lazım." Bakan Kacır, program kapsamında 50'ye yakın firmayla görüşmeye başladıklarının altını çizerek, söz konusu firmaların 10'unun fizibilite paylaşımı aşamasına geldiği bilgisini paylaştı.BYD ve diğer firmaların Türkiye'de yatırım yapmasının Togg'un rekabet gücünü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Togg yeni bir teknoloji markası aslında. Her yeni markanın doğduğu, emeklediği, büyüme aşamasında olduğu süreçlerde ciddi bir sahiplenme ve destek ihtiyacı var. Dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 5'inci, 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine aslında Togg'un bir yılda geldiğini görüyoruz. Bu hepimizin sahiplenmesiyle mümkün oldu. Rekabetin ana unsuru Ar-Ge, inovasyon, yeni nesil ürünler ve hizmetler geliştirebilmek. Togg bu anlamda çok ciddi gayret ortaya koyuyor. Elbette bütün bunlar zaman alacak ve biz bu zaman boyunca Togg'u desteklemeyi sürdüreceğiz."