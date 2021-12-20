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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Çinli devin robotları Türkiye’de üretilecek

Çinli devin robotları Türkiye’de üretilecek
PANDEMIYLE birlikte üretim üssü konumunu güçlendiren Türkiye, yabancı firmaların üretim adresi olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin en büyük üç elektronik üreticisinden biri olan Sunny Elektronik, Türkiye'de robot süpürgeleriyle pazarda önemli bir yer edinen VIOMI IoT@Home ile işbirliğine gitti. Ana hissedarı Xiaomi olan Çinli firma ile ürün geliştirme, üretim, satış ve dağıtım alanlarında partnerlik anlaşması imzalayan Sunny, Türkiye'de ürettiği ürünleri sekiz Avrupa ülkesine satacak. Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "2022'ye daha güçlü girmek istiyoruz. Türkiye'de ilk kez robot süpürge üretimine de başladık. Robot süpürgeler erişilebilir fiyatlarla çok yakında iç piyasada olacak, sonra da Avrupa pazarına sunacağız" diye konuştu.
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Çinli devin robotları Türkiye’de üretilecek
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