Çinli devin robotları Türkiye’de üretilecek

PANDEMIYLE birlikte üretim üssü konumunu güçlendiren Türkiye
, yabancı firmaların üretim adresi olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin en büyük üç elektronik üreticisinden biri olan Sunny Elektronik
, Türkiye'de robot süpürgeleriyle pazarda önemli bir yer edinen VIOMI IoT@Home ile işbirliğine gitti. Ana hissedarı Xiaomi
olan Çinli firma ile ürün geliştirme, üretim, satış ve dağıtım alanlarında partnerlik anlaşması imzalayan Sunny, Türkiye'de ürettiği ürünleri sekiz Avrupa
ülkesine satacak. Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca
, "2022'ye daha güçlü girmek istiyoruz. Türkiye'de ilk kez robot süpürge üretimine de başladık. Robot süpürgeler erişilebilir fiyatlarla çok yakında iç piyasada olacak, sonra da Avrupa pazarına sunacağız" diye konuştu.