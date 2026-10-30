Çinli teknoloji devi Tencent, Türk mobil oyun girişimlerine yatırım için takipte

Çin'in teknoloji üretim üssü şehirlerinden Şenzen'de düzenlenen Tencent Küresel Dijital Ekosistem Zirvesi 2026 (Tencent Global Digital Ecosystem Summit 2026) etkinliğinde yeni nesil yapay zeka teknolojisi ve uygulamaları konuşuldu. Türkiye son dönemde Çinli teknoloji devi şirketlerin radarında yer alıyor. Bulut, oyun ve finans teknolojilerinde uzmanlaşan Çinli teknoloji devi Tencent, Türkiye merkezli oyun girişimlerine yatırım yapıyor. 2019 yılında Türk oyun girişimi Masomo'yu Miniclip üzerinden satın alan Tencent, Türkiye'de Flow Games ve Circle Games'e yatırım yaparak odaklandığı pazarlardan biri olduğunu gösterdi. İstanbul merkezli Flow Games, önemli ölçüde Tencent'ten gelen yatırımla 49 milyon dolarlık bir finansman paketi sağladı. Tencent, daha önce de İstanbul merkezli Circle Games'in 25 milyon dolarlık Seri A turuna liderlik etmişti. Türkiye'nin mobil oyun, elektronik ticaret ve finansal teknoloji alanlarında fırsatlarla dolu olduğunu belirten Tencent Cloud MENA Bölgesi Genel Müdürü Rachel Xie, bulut ve yapay zekâ deneyimlerini telekom şirketleriyle işbirliği yaparak Türk girişimcilerin ve KOBİ'lerin hizmetine sunmaktan memnun olacaklarını söyledi.

TELEKOM ŞİRKETLERİYLE İŞBİRLİĞİ

Türkiye'de oyun sektörüne önemli yatırım yapan Türk Telekom gibi şirketlerle işbirliğine sıcak baktıklarını ve Türkiye pazarında büyük bir potansiyel gördüklerini ifade eden Rachel Xie, Tencent'in telekom sektöründe yalnızca Çin'de değil, uluslararası ölçekte de güçlü bir konumda olduğunu vurguladı. Şirketin operatörlere sunduğu çözümlerin; özel bulut altyapısı kuran operatörlerin ihtiyaçlarına göre genel buluta geçişinden uygulama altyapısına, OTT platformlarına verilen destekten "süper uygulama" kurulumuna kadar geniş bir alanı kapsadığını anlatan Xie, WeChat'in Çin'deki deneyiminden doğan bilgi birikimini de operatörlerle paylaştıklarını söyledi. Endonezya ve

KOBİLERE KULLANDIKÇA ÖDE

Türkiye'de elektronik ticaretin hızla büyüdüğünü ve girişimcilerin verimli yapay zekâ araçları aradığını hatırlatan soruya Xie, Tencent'in WorkBuddy ve CodeBuddy gibi yapay zekâ çözümlerinin Türkiye pazarında ve KOBİ'ler için de erişilebilir olduğunu söyledi. KOBİ'lerin maliyet ve verimliliği birlikte düşündüğünü belirten Xie, bu kesime kullanımı kolay bir bulut altyapı ürünü olan Lighthouse'u sunduklarını, fiyatlandırmanın esnek olduğunu, "kullandıkça öde" ve tasarruf planı seçeneklerinin bulunduğunu anlattı. Girişimcilere ve risk sermayesi destekli şirketlere yönelik programların internet sitesinde yayında olduğunu söyleyen Xie, nereden başlayacaklarını soranlara Lighthouse'u önerdi. Xie, telekom alanındaki başarılı örneklerin başında Endonezya'yı gösterdi. Ülkenin ilk üç operatöründen biri olan XL Smart'ın yüzü aşkın uygulamasını Tencent altyapısına taşıdığını, yapay zekâ araçlarının geçişi hızlandırıp maliyeti düşürdüğünü anlattı. Filipinler'de de benzer işbirlikleri bulunduğunu, Fransız operatör Orange ile Afrika'da süper uygulama projesinde çalıştıklarını ve Orta Doğu'da bir operatörle geçen yıl başlayan ortaklıklarının sürdüğünü ekledi.

ROBOT VE OTONOM SÜRÜŞE KURUMLARDAN YOĞUN TALEP VAR

Tencent Cloud CEO'su Dowson Tong, şirketin küresel yapay zekâ stratejisi, hesaplama gücü (compute) kısıtlamaları, açık kaynaklı modellerin ticarileştirilmesi ve uluslararası genişleme planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu."Önceliğimiz rakiplerle değiştirmek değil, gerçek kullanıcı değeri ve maliyet verimliliği" diyen Dowson Tong, 2026 yılının yapay zekâ ve ajan uygulamalarında patlama olacağını vurguladı. Dowson Tong, "Tencent için 2026 yılının model gelişimi, WorkBuddy gibi yapay zekâ ajan (agentic) uygulamaları ve token tüketimindeki patlama ile son derece güçlü. Şirket içindeki token tüketim artışı özellikle WorkBuddy, Yuanbao ve WeChat'in Xiaohui yapay zekâ ajanı tarafından tetiklenirken; şirket dışında da otomotiv OEM'leri, otonom sürüş ve insansı robotik (humanoid robotics) şirketlerinden yoğun talep geliyor" dedi.