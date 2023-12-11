Çinli turistin Türkiye ilgisi artıyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin, geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 15 talep artışı gördükleri Çin'den 10 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

İşler, AA muhabirine, turizmde başarılı bir yıl geçiren Türkiye'nin, erken rezervasyonlara göre 2024'te de büyümesini sürdüreceğinin görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin tanıtımda atak davrandığını, erken rezervasyon kampanyalarının daha erken başlamasının turizmcinin elini güçlendirdiğini belirten İşler, son rakamlara göre Almanya pazarının önde gittiğini, İngiltere pazarının önemli gelişme gösterdiğini, Hollanda, Fransa ve Polonya pazarlarının da hareketli olduğunu anlattı.

Çin'den yapılan erken rezervasyonlarda da geçen yıla göre yüzde 15 artış gözlendiğini aktaran İşler, şöyle konuştu:

"Pandemiden önce, 2019'da kadar Türkiye'ye yaklaşık 500 bin Çinli turist geldi. Daha sonra hem pandemiyle hem de Çin hükümetinin Çinli turistlerin yurt dışına çıkışlarını bazı ülkelerde yasaklayan kararlarıyla azaldı. Fakat geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti bu kararını kaldırdı. Türkiye burada yeni bir ana pazar oluşturabilir. Eğer Almanya'nın 6 milyon civarı bir pazar olduğunu, Rusya'nın ona yakın, İngiltere'nin de 2,5-3 milyon civarında bir pazar olduğunu düşünürsek Türk turizmi, Çin pazarından 10 milyon turist alabilir. Türkiye'nin mevcut turist sayısının yüzde 20'sini sadece Çin pazarından elde etme şansı var. 10 milyon turist sayısı kimseye çok gelmesin. 1,5 milyara yakın olan bir nüfusta bugün 10 milyon bir turist payı almak yakalanmayacak bir hedef değildir."

"KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİ ÖNE ÇIKIYOR"

Çinlilerin kum, deniz, güneş yerine Türkiye'nin de geliştirmek istediği kültür ve gastronomi turizmi alanlarına ilgi gösterdiğine dikkat çeken İşler, bu ülkeden gelenlerin özellikle İstanbul, Kapadokya, Efes, Pamukkale, Bergama, Sart ve Antalya'yı ziyaret etmeyi sevdiğine işaret etti.

Türk turizminin bir iki ana pazarda kalmayıp pazar çeşitliliğini arttırabilecek kabiliyete sahip olduğunu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) tanıtım ve pazarlama noktasında büyük role sahip olduğunu dile getiren İşler, şöyle devam etti:

"Çin pazarının asıl istemiş olduğu ürünlere yönelerek, iyi servis eder, paketlenmiş güzel ürünlerimizi sunarsak Türkiye turizmi dev bir adım atar. Burada da özellikle TGA'ya çok büyük görev düşüyor. Avrupa'da yapılan tanıtım ataklarının Çin pazarında da uygulanması gerekiyor. Stratejik bir planlamayla Türkiye'ye önümüzdeki 5 yıl içinde Çin'den 10 milyon turistin gelmesi işten bile değil."

Çinlilerin yüksek sezon olan yaz ayları dışındaki ayları tercih ettiğine de değinen İşler, bunun da turizmin 12 aya yayılması hedefi açısından değerli olduğunu sözlerine ekledi.

ÇİNLİ TURİST SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Küresel turizm sektöründe yüksek büyüme potansiyelini barındıran ülkeler arasında dikkati çeken Çin'den gelen turist sayısı, Türkiye'nin yürüttüğü tanıtım kampanyalarıyla 2002'deki 28 bin seviyelerinden 2019'da 426 bine kadar ulaştı.

Kovid-19 sürecinde bu ülkede uygulanan seyahat sınırlamalarının etkisiyle rakamların 2021'de 26 bin seviyesine gerilediği Çin pazarı, 2022'de 89 bin 515'e ulaştı. Bu yıl grup seyahatlerindeki kısıtlamanın kaldırılmasıyla hızla yükselen Çinli turist sayısı, Ocak-Ekim döneminde 198 bin 807'ye ulaştı.