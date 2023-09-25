Çinliler Trakya’yı üs yaptı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yatırımcıların yeniden gözdesi haline gelen Trakya bölgesi şimdi de yabancı yatırımcıların radarına girdi. Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Katar, Rusya, Azerbaycan, Rusya ve Çin firmalarının bazıları sıfırdan fabrika kurarken bazı firmalar da üretim yapan şirketleri satın alıyor. Ancak son aylarda Çin'in oldukça agresif alımlar yapması bölgedeki rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine yol açtı. Kuzey Marmara otoyolu, Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin tamamlanmasıyla Çin'in İpekyolu hattında adeta bir üs haline gelen Trakya bölgesinde birçok fabrika ve sanayi arazisi Çinli firmalarca satın alındı.Emlak uzmanları ise Trakya bölgesindeki fiyat değişimlerini SABAH'a analiz etti. Bölgeden 2017'de arazi alanlar 6 yılın sonunda kazançlarını ortalama 18 kat artardı. Bu rakam bazı bölgelerde daha da yüksek oldu. Kırklareli'nde dönümü 80 bin liraya satılan tarlalar bugün 1.4 milyonun üzerinde diyen Kırklareli'de emlakçı Mehmet Uslu Demirel, "Artık bizler de yabancı dil bilen personel arıyoruz. Son aylarda ilimizden başta Katar, Rus ve Çin olmak üzere birçok ülke vatandaşına satış yapıldı" dedi.Trakya bölgesine fabrika yatırımlarına çok yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay da, "En önemli sebeplerinden birisi Avrupa'ya çok yakın olması. Bu bölge lojistik üstü olarak planlanıyor. Yatırımcıların bazıları sıfırdan fabrika kurarken bazı firmalar üretim yapan bazı firmaları satın alarak yatırımlar yapıyorlar. Özellikle Çinliler çalışan fabrikaları alıyor" diye konuştu.TRAKYAAvrupa pazarlarına yakınlığı ile de yatırımcılar için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. İstanbul'a sıkışan sanayiciler en yakın bölge olarak Tekirdağ'a yoğunlaştı. İstanbul'da artan arsa fiyatları da bölgeye ilgiyi artırdı. Artan talep arazi fiyatlarını katladı. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını, yeni arazi arayışlarının arttığını belirtiyor.BÖLGENİN cazibesini artıran bir diğer yatırım ise hızlı tren. Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattı 2024'te tamamlanacak. Böylece İstanbul ile Kırklareli ve Edirne arası 30 ile 45 dakika arasına düşecek.