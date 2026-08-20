Citi’den kritik petrol uyarısı: Küresel stoklar ne zaman tükenecek?

DİZEL ARZINDAKİ SIKINTI DAHA ERKEN HİSSEDİLEBİLİR

Citi, toplam stok görünümünün petrol ürünleri bazındaki kısa vadeli arz risklerini gizleyebileceği konusunda da uyardı. Banka, özellikle dizelde hâlihazırda arz sıkıntısı yaşandığını ve bu tablonun daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Citi'ye göre, dizel piyasasındaki sorunlar genel petrol stoklarının işaret ettiği tarihten daha önce, bölgesel ve ürün bazlı krizlere yol açabilir.

ABD'de toptan dizel fiyatlarının WTI petrolüne kıyasla varil başına 100 doların üzerinde seyrettiği belirtilirken, ağırlıklandırılmış rafineri marjının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 350 yükselerek 33 dolara ulaştığı aktarıldı.