Citi’den kritik petrol uyarısı: Küresel stoklar ne zaman tükenecek?

Citi, ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel petrol arzı ve stokları üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu. Bankanın analizine göre, şubat-ağustos döneminde gözlemlenebilir küresel petrol stokları günlük ortalama yaklaşık 3 milyon varil azaldı. Bu dönemde toplam stok kaybı ise 519 milyon varile ulaştı.
Citi analistleri, mevcut stok düşüşünün aynı hızla devam etmesi halinde OECD ülkelerindeki petrol rezervlerinin 2027 sonunda yaklaşık 70 günlük tüketime yetecek seviyeye gerileyebileceğini öngördü.
KÜRESEL PETROL STOKLARINDA KRİTİK EŞİK
Citi'nin tahminlerine göre Çin hariç petrol stoklarının 2028 ortalarında, küresel petrol stoklarının ise 2029'un ilk çeyreğinde 70 günlük tüketim seviyesine inmesi mümkün.
Banka, söz konusu seviyenin 1970'ler ve 1980'lerde yaşanan ikinci petrol şoku döneminde görüldüğünü hatırlattı. O dönemde enerji harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık yüzde 8'e ulaşmıştı. Citi, günümüz koşullarında bunun varil başına 200 doların üzerindeki toplam enerji maliyetine karşılık geleceğini, mevcut maliyetin ise yaklaşık 120 dolar seviyesinde olduğunu belirtti.
DİZEL ARZINDAKİ SIKINTI DAHA ERKEN HİSSEDİLEBİLİR
Citi, toplam stok görünümünün petrol ürünleri bazındaki kısa vadeli arz risklerini gizleyebileceği konusunda da uyardı. Banka, özellikle dizelde hâlihazırda arz sıkıntısı yaşandığını ve bu tablonun daha da kötüleşebileceğini belirtti.
Citi'ye göre, dizel piyasasındaki sorunlar genel petrol stoklarının işaret ettiği tarihten daha önce, bölgesel ve ürün bazlı krizlere yol açabilir.
ABD'de toptan dizel fiyatlarının WTI petrolüne kıyasla varil başına 100 doların üzerinde seyrettiği belirtilirken, ağırlıklandırılmış rafineri marjının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 350 yükselerek 33 dolara ulaştığı aktarıldı.
BRENT PETROL 93 DOLARI AŞTI
Hızlı bir anlaşmaya ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 93 doların üzerine çıkarken, WTI'ın varil fiyatı da 86 doları aştı. Ağustos ayının başında Brent yaklaşık 80 dolar, WTI ise 75 dolar seviyesindeydi.
Citi'nin temel senaryosu ise yılın son çeyreğinde bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönünde. Banka, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrol fiyatının 2027 yılında yeniden 60 dolar seviyelerine gerilemesini bekliyor.