ÇKS başvuruları için son 2 gün!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın son bulacak.
2001 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileri ile bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemidir.
23 EYLÜL 2022 TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
ÇKS iş ve işlemleri 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği' hükümlerine göre yürütülmekte olup Yönetmelikte 23 Eylül 2022 tarihinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlandı.
ÇKS İLE 2 GÜNDE YAPILAN İŞLEM 2 DAKİKADA YAPILABİLİR DURUMA GELDİ
Dijitalleşme ile çiftçilerin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS kayıt yenileme başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma getirildi. 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başlamış olup 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır. İlk defa kayıt başvuruları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve kayıt yenileme başvuruları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor.
ÇKS kayıt yenileme için tıklayınız...