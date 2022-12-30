ÇKS başvuruları için son 2 gün!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları yarın son bulacak.

2001 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileri ile bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı idari bir kayıt sistemidir.