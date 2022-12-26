ÇKS başvuruları için son tarih 31 Aralık

2001'de devreye alınan ÇKS, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı bir uygulama.

ÇKS iş ve işlemleri Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülüyor.

Yönetmelikte 23 Eylül 2022'de değişiklik yapıldı. Değişiklikle bürokrasinin azaltılması ve dijitalleşme ile çiftçilerin başvuru süreç ve şartlarının kolaylaştırılması amaçlandı. Bu çerçevede e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları alınmaya başlandı ve çiftçilere çok büyük kolaylık sağlandı. Dijitalleşmeyle çiftçilerin ortalama 2 günde yaptığı ÇKS başvurusu 2 dakikada yapılabilir duruma geldi.

ÇKS e-Devlet başvuruları 1 Ekim 2022 tarihinde devreye alındı. Ayrıca çiftçiler, ÇKS belgelerini de e-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bu çerçevede çiftçiler tarafından e-Devlet üzerinden yaklaşık 2,3 milyon ÇKS belgesi alındı.

2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulacak. Çiftçiler 2023 üretim yılına ait ÇKS başvurularını e-Devlet üzerinden ve il/ilçe müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Ayrıca, 31 Aralık 2022'ye kadar ÇKS başvurusu yapan çiftçiler, başvurularındaki ürün beyanlarında değişiklik yapmak istediklerinde, bu işlemi 2023 yılı şubat ayı içerisinde e-Devlet ve il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapabilecekler.