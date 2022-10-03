ÇKS e-Devlet başvuruları devam ediyor: 43 bini aştı

İLK GÜNDE ANKARA'DAN 1000'E YAKIN BAŞVURU

1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden başvuruların başladığını kaydeden İl Müdürü Korkmaz, "Uygulamanın ilk gününde Ankara ilinde 1000'e yakın çiftçimiz e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt oldu. Çiftçilerimiz, bu yeni uygulamayla zamanlarının önemli bir kısmını kendilerine ayıracak ve tarlada, bağda, bahçede daha fazla üretim yapacak. Aynı zamanda tarım il ve ilçe müdürlüklerimizde daha önce bu dosyalar bize geldiğinde sisteme veri girişi, belge toplama teknik personelimizin de çok vaktini alıyordu. Bu sistemin online ortama geçmesiyle beraber ziraat mesleği de bu zamanlarını tarlada çiftçiye daha fazla teknik bilgi vermek, daha fazla üretim yapmak için çiftçimizle beraber geçirecek" diye konuştu.