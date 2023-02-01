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Giriş Tarihi: 1.2.2023 10:40 Son Güncelleme: 1.2.2023 10:43

ÇKS ürün güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2023 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçilerin ürün güncelleme taleplerini bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

DHA
ÇKS ürün güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilmişti. Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat'tan itibaren ilk kez e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek. Ürün güncelleme başvuruları 28 Şubat tarihinde sona erecek.

ÇKS'nin e-Devlet kapısına entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla hayata geçmişti. Ürün güncelleme işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama, bu sürecin ikinci fazını oluşturuyor. Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılan bu adım sayesinde, tüm üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedefleniyor.

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ÇKS ürün güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden başladı
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