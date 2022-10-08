ÇKS’nin çiftçiye sağladığı kolaylıklar: Çiftçiler anlattı

GAZİANTEP'TE 2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

Türkiye genelinde 104 bin kişinin ÇKS değişikliklerini e-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Karayılan, "Gaziantep için şu anda 2 bin 500'ün üzerinde kayıt yapıldı. Tabii büyük bir rekor oldu. Çünkü bu sistem başlayalı henüz birkaç gün oldu. Yoğun bir ilgi oldu. Biz de çiftçimizin e-Devlet üzerinden yaptığı kaydı anında onaylıyoruz. Çiftçimiz arzu ettiği taktirde kendi cep telefonundan ÇKS belgesini alarak WhatsApp üzerinden istediği banka, kurum ve kuruluşa oradan da havalesini yaparak gönderebiliyor ve ÇKS belgesi de kendi cebinde oluyor " dedi.