Çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL’ye çıkarılıyor

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağladıkları ücret, prim ve vergi desteğini 32 bin 500 liraya çıkardıklarını bildirdi. Işıkhan, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uygulanan çocuk bakım desteğinin de 3 bin TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini kaydetti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Işıkhan, üretimde kadın istihdamını artırmak için hayata geçirdikleri Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde (KİPAP) verdikleri desteği yükselttiklerini belirterek, imalat sektöründe desteğin verildiği proje kapsamına sağlık, bilgi ve iletişim sektörlerini de aldıklarını bildirdi. ANKARA