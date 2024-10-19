Çocuklar kişisel veriyi ‘Verican’la öğrenecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların kişisel verilerinin korunması adına çocuklar ve ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenlere ilişkin "Verican" isimli bir kitap serisi hazırladı. Kitaplara, KVKK'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. KVKK tarafından "Kişisel verileri koruyan süper kahraman" olarak tanıtılan Verican'ın hikâyelerinin yer aldığı 6 kitaptan oluşan seri, "KVKK Okulda" projesi kapsamında tasarlandı. Kişisel verilerin mahremiyetine yönelik tehlikelere karşı çocuklara ve yetişkinlere tavsiyelerin yer aldığı seride, çevrimiçi ortamda güvende kalmanın yolları anlatılarak, güvenli bir dijital gelecek adına farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. KVKK Okulda projesi kapsamında kurum tarafından eğitim verilen okullara dağıtımı yapılan Verican kitap serisinin, proje kapsamına alınan diğer okullara da gönderimi planlanıyor.