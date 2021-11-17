Çocuklara dijital kalkan: Sanal ortamda bin 298 zararlı içerik engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nun, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici tedbir almak amacıyla kurduğu Sosyal Medya Çalışma Grubu, yaptığı taramalar sonucunda bin 298 içeriği sakıncalı buldu. Sosyal Medya Çalışma Grubunca yapılan tespitler üzerine kurumlar arası mücadele ve müdahale sürecinde ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) ile işbirliği halinde hareket ediliyor.

Çocuk ihmal ve istismarını içeren içerikler adres tespiti ve URL adresi tespiti maksadıyla EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bildirildikten sonra hem hukuki süreç hem de içerik kaldırma süreci eş zamanlı olarak başlatılıyor.



YOUTUBE KANALLARI DA KALDIRILDI

Yayından kaldırılan paylaşımların birçoğunda çocukların yaş ve gelişimleri ile uyumlu olmayan cinsel içerikler bulunuyor. Müdahalesi sağlanan içeriklere ilişkin engellenen içerikler arasında şunların olduğunu açıkladı:

"Çocuklara psikolojik baskı uygulaması, korku, umutsuzluk ve çaresizlik içerisinde bırakması, intihara özendirecek neden olabilecek Mariam oyunu. Aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı, 'Gerçek Hikayeler, Hayatın Penceresi Kanalı, İşte Benim Hikayem, Hikayem Bitmedi' YouTube kanalları."



15 BİN 735 KİŞİYE DİJİTAL RİSKLERDEN KORUNMA EĞİTİMİ

Öte yandan Bakanlık, çocukların dijital risklerden korunması için özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan aileler için eğitim programları gerçekleştirdi. Bu kapsamda bugüne kadar tüm Türkiye çapında yaklaşık 15 bin 735 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi verildi.