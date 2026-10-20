Çocukların sağlıklı gelişimi İstanbul Science Summit 2026’da ele alınıyor

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ev sahipliğinde ve The Nutrition Society işbirliğiyle çocukların sağlıklı gelişimine ilişkin uluslararası bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla İstanbul Science Summit 2026 düzenleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren zirve, gıda, beslenme ve sağlık alanlarındaki bilimsel bilgi birikimini uluslararası paydaşlarla buluşturuyor.

Etkinliğe Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, Norveç ve Pakistan'ın aralarında bulunduğu ülkelerden akademisyenler, halk sağlığı uzmanları, beslenme araştırmacıları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Katılımcıların çocukların sağlıklı gelişimini etkileyen konuları uluslararası araştırmalar ve farklı ülkelerin deneyimleri ışığında ele aldığı iki günlük zirve, bugün sona erecek.

Zirvede, yaşamın ilk 1000 günü, emzirme, anne ve çocuk sağlığı, okul yemekleri, beslenme eğitimi, gıda güvencesizliği, obeziteyle mücadele ile acil durumlarda beslenme gibi çocukların sağlıklı gelişimine yönelik başlıklar, üniversitelerden ve uluslararası kuruluşlardan uzmanların katılımıyla farklı bilimsel perspektiflerden değerlendiriliyor.

Genel oturumlar, tematik sempozyumlar, paneller ve sözlü araştırma sunumlarının düzenlendiği etkinliği, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı ile basın mensubunun yanı sıra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Taşkın ve Uğur Demirel de takip ediyor.

'ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİ DÜNYANIN ORTAK SORUMLULUĞU'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Yahya Ülker, çocukların sağlıklı geleceği için bilimsel kanıtların yol gösterici olmasının ve bu bilgilerin günlük yaşamda karşılık bulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ülker, bilimsel birikimlerini uluslararası işbirlikleriyle geliştirerek çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmayı ve bilimin toplumsal faydaya dönüşmesini desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Global vizyonumuz doğrultusunda, çocukların beslenme hakkı ve sağlıklı gelişimi gibi tüm dünyayı ilgilendiren konularda uluslararası bilimsel diyaloğun parçası olmayı ve gelişmesine katkı sunmayı önemsiyoruz. Dünyanın farklı noktalarında üretilen bilgi ve deneyimi ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz İstanbul Science Summit 2026'da çocukların sağlıklı gelişimi için uluslararası uzmanların bir araya gelmesini ve ortak mesajlar verilmesini değerli buluyoruz.'

Bilimsel bilginin gerçek değerinin çocukların yaşamına sunduğu katkıyla ortaya çıktığını aktaran Ülker, bu nedenle bilimsel birikimin çocukların, ailelerin ve toplumların yararına kullanılmasının desteklenmesi ve bilginin somut çözümlere dönüşmesine katkı sunulması gerektiğini ifade etti.

Ülker, çocukların yeterli ve dengeli beslenmeye, sağlıklı gelişimlerini destekleyen çevreye ve güvenilir bilgiye erişiminin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu anlayışı global işbirlikleriyle uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. Çocukların sağlıklı beslenmesi dünyanın ortak sorumluluğudur ve bu sorumluluk hepimize birlikte hareket etme görevi yüklüyor. Bunun için bilim insanlarını, uluslararası kuruluşları, eğitimcileri ve karar vericileri aynı hedef etrafında buluşturmalı, dünyanın farklı noktalarında üretilen bilimsel bilgiyi paylaşmalı, araştırmaların sonuçlarını uygulamaya taşımalı ve her çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek çözümler için birlikte çalışmalıyız. Bilimin sınırları aşan gücüne olan inancımızla İstanbul Science Summit 2026'dan dünyaya bir çağrı yapıyoruz. Çocukların sağlıklı geleceği için bilimsel bilgimizi ve deneyimimizi ortak adımlara dönüştürelim. İstanbul'dan yükselen bu çağrının uluslararası işbirliklerini güçlendirmesini ve bilginin somut çözümlere dönüşmesine katkı sunmasını diliyoruz.'

Haber Girişi Sevde Demir - Editör