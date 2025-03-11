Commerzbank’tan petrol tahmini

Commerzbank, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının etkisiyle petrol arzının azalacağını ifade etti. Banka, ikinci çeyrekten sonra petrol fiyatında yükseliş bekliyor.

75 DOLAR TAHMİNİ

İkinci çeyrek sonuna kadar Brent petrolü fiyatını 70 dolar/varil olarak tahmin eden Commerzbank, ikinci çeyrekten sonra fiyatı 75 dolar/varil olarak öngördü. Commerzbank Research'ten Carsten Fritsch'e göre, OPEC ve müttefikleri yılın üçüncü çeyreğinde üretim artışı planlarını potansiyel olarak duraklatabilir.

GERİ ADIM OLASI DEĞİL

Uzman analist açıklamalarına şöyle devam etti: OPEC+'nın üretimi bir miktar artırma kararından kısa bir süre sonra geri adım atmasını pek olası görmüyoruz. Bu bir zayıflık sinyali gönderir ve bir hatayı kabul etmek gibi görünür. Ancak, piyasa koşullarının gerektirmesi halinde üretim artışının ikinci çeyreğin sonundan sonra durdurulması düşünülebilir.