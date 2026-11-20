Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin operasyonel hazırlıkları, konaklamadan ulaşıma, yiyecek-içecek hizmetlerinden Sıfır Atık yönetimine kadar birçok farklı alanda yürütüldü. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalara ilişkin görüntüleri "Gündüz zirve, gece operasyon; COP31'de mesai hiç bitmiyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonun detaylarını ise COP31 Konaklama, Ulaşım, Lojistik, Sürdürülebilirlik ve Erişilebilirlik Sorumlusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu anlattı.

EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞTI

İlk olarak alana girecek malzemelerin dış depoya geldiğini anlatan Kulaklıoğlu, "Gündüz onların tasnif edilmesi yapılıyor. Tasnif edilen malzemeler araçlarla akşam saatlerinde buraya geliyor. Süreç gece boyunca devam ediyor" dedi. Ahmet Sami Kulaklıoğlu, bütün araçların sırayla X-Ray cihazına alındığını ve ardından 'temiz bölge' denilen alanda beklediğini söyledi. X-Ray sonuçlarının analizi yapıldıktan sonra ise uygunsa araçlar sırayla içeriye alınıyor.

İKİ AYRI LOJİSTİK DAĞITIM MERKEZİ VAR

Alanda yer alan Mavi Bölge'de ve Yeşil Bölge'de iki ayrı lojistik dağıtım merkezinin bulunduğunu vurgulayan Kulaklıoğlu, "Bütün araçlar orada malzemelerini dağıtım merkezinde indiriyorlar. Alan içerisindeki dağıtım ise bundan sonra malzemelerin nokta nokta, catering malzemelerinin catering noktalarına, büfelerin ve kahve mekanlarının malzemeleri ayrı ayrı küçük araçlarla, elektrikli araçlarla noktasına kadar götürülüyor" dedi. 6-18 Kasım arasında 939 aracın taranarak alana güvenli bir şekilde alındığını belirten Kulaklıoğlu, "COP31'e 196 ülkeden misafirlerimiz geldi. Müzakereciler, katılımcılar geldi. Onların güvenliği açısından bu lojistik süreçte güvenlik taramalarının yapılması, alana taranan güvenli malzemelerin sevk edilmesi de çok önemli. Bu süreçte gece boyunca hem emniyet güçlerimiz hem gümrük personelimiz hem de ajans firma personelleri görev yapıyorlar. Hepsi sorunsuz bir şekilde, başarılı bir şekilde bu süreci yürüttüler" diye konuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör