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Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:44 Son Güncelleme: 07.11.2026 12:04

COP31 için Yörük Belgeseli hazırlandı: Bakan Kurum paylaştı! Ortak Evimiz Dünya

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için "The Yörüks-Yörükler" isimli belgesel hazırlandı. Belgeseli paylaşan Bakan Kurum, "Mutluluk neredeyse ev orasıdır. Yörüklerin dünyasında ev, dört duvardan ibaret değildir, gökyüzünün altı, yıldızların hizası, ormanın kucağıdır. Toroslar'ın zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor, ortak evimiz dünya" ifadelerini kullandı.

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AA AA Ekonomi
COP31 için Yörük Belgeseli hazırlandı: Bakan Kurum paylaştı! Ortak Evimiz Dünya
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre, COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da Toroslar'ın zirvesinde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinin hayatları da dünyaya açıldı.

COP31 Başkanlığının resmi hesaplarından yayımlanan "The Yörüks-Yörükler" belgeseli ile insanın doğayla olan bağının nasıl asırlık köklere, sarsılmaz bir ilişkiye ve ebedi bir minnete dayalı olduğu Yörük ailelerinin hikayeleriyle anlatıldı.

Ülkelere "Ortak evimiz dünya" mesajını vermek için çekilen belgeseli sosyal medya hesabından paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mutluluk neredeyse ev orasıdır. Yörüklerin dünyasında ev, dört duvardan ibaret değildir, gökyüzünün altı, yıldızların hizası, ormanın kucağıdır. Toroslar'ın zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor, ortak evimiz dünya." ifadelerini kullandı.

"Biz yıldızı görmezsek, ayı görmezsek, güneşin doğuşunu görmezsek zaten yaşayamayız. Sen bu insanı kapalı bir odaya kat, al işte sana mezar." sözlerinin yer aldığı belgesel, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar yürüyen Yörükleri, 45 günlük çekimlerin özetiyle anlatıyor.

Belgeselde 6 çocuklu Ramazan, "Yörük" kelimesinin köküne ilişkin şunları söylüyor:

"Bir gün rahmetli babama dedim ki 'Ya baba biz hep böyle yürüyecek miyiz?' O da döndü dedi ki 'Oğul yürümekle yol mu biter? Bizim babamız da yürüdü. Babamın babası da yürüdü. Onun babası da yürüdü. Ta Orta Asya'dan yürüyerek geldi. Biz hep böyle yürüyeceğiz. Adımızın da Yörük olmasının sebebi 'yörü'memizden' geliyor."

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Belgeselde "Bizim için huzur bulduğumuz yer, kara çadır." diyen Ramazan'ın eşi, "Eşinle çocuklarınla yaşadığın yer yuva. Mutluluk neredeyse ev orasıdır, kara çadır veya duvar olmuş hiç fark etmez." ifadelerini kullanıyor.

Kuş Ali'nin, eşi ve çocuğuyla bir mağarada yaşayan Nazım'ın yaşam hikayelerinin de anlatıldığı belgeselin finalinde, Makedonya'ya varan Yörükler yer alıyor.

Belgeselin tamamına COP31 Türkiye'nin resmi YouTube hesabından ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MURAT KURUM #COP31

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COP31 için Yörük Belgeseli hazırlandı: Bakan Kurum paylaştı! Ortak Evimiz Dünya
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