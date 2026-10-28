COP31 ile kıtalararası köprü kuracağız

Antalya'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 için geri sayım başladı. 85 ülkenin lideri, 300'e yakın bakan, 3 bin medya mensubu, 1.5 milyon kişinin katılımıyla düzenlenecek konferansta küresel iklim gündemine yön verilecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak. Diyalogla kurulan her masa, uzlaşıya ve eyleme dönüşecek" dedi. İletişim Başkanlığı'nda 'Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi' paneli ve 'İklim Diplomasisi' kitabı tanıtım programında konuşan Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin büyük bir seferberliğe dönüştüğünü, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını, 2025'te yüzde 37'ye ulaştırdıklarını, 90 milyon ton atığı geri kazandıklarını, ekonomiye yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağladıklarını hatırlattı. Kurum, "Şimdi Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) ile yeni bir aşamadayız. Atıklarımızı topluyor, dönüştürüyoruz. Şu ana kadar Depozitolu Ambalajlar Sistemi ile 520 milyon ambalajı ekonomiye yeniden kazandırdık" diye konuştu.

COP31, UYGULAMA COP'U OLACAK

COP31'de yol haritasını 'diyalog, uzlaşı ve aksiyon' olarak belirlediklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti: "COP 31, uygulama COP'u olacak' sözümüze yakışır 10 önceliğimizi konuşacağız. Nedir o? İlk önceliğimiz Sıfır Atık. 2035'e kadar küresel belediye atık üretiminde beklenen artışı en az yarı yarıya azaltmayı hedefliyoruz. Aynı tarihe kadar döngüsel malzeme kullanım oranının kadar yüzde 15'e ulaşması için ortaklıkları teşvik ediyoruz. Binaların enerji kullanım yoğunluğunu yüzde 25 azaltma hedefi koyduk. İLBANK'ın tecrübesiyle geliştirdiğimiz SURFF'la, şehirlerimizin altyapı ihtiyaçlarını finansmana hazır yatırım projelerine dönüştürmeyi amaçladık. Finansmanı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için İklim Uygulama Köprüsü'yle, ülkelerin hedeflerini uygulanabilir projelerle buluşturacağız. Temiz enerji dönüşümünü hızlandıracağız. Elektrifikasyonun küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'te yüzde 35'e ulaşması için çalışacağız."



ÇÖKEN BİNADAKİLERE YENİ KONUT

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İstanbul'da Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşlar için yeni konutların hazırlandığını açıkladı. Kurum, dileyene Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını bugün teslim alabileceklerini ya da evlerini yerinde yeniden inşa edilebileceğini söyledi.



ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise iklim sorunlarının sınır tanımayan bir doğası olduğunu belirterek, "Biyoçeşitlilik kaybı, okyanus kirliliği, çölleşme, su kaynakları ile ilgili meseleler, küresel ısınma, atık yönetimi, çevre sorunları gibi devasa bir alandan bahsediyoruz. Bütün bu meseleler devletlerin kendi ulusal kaynakları ile çözülebilecek bir ölçeğin çok ötesinde. Burada, aynı zamanda dış politikamızın ve ulusal güvenliğimizin önemli meselelerinden birini ele alıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör