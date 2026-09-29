COP31 vizyonu New York’un dört bir yanında! Bakan Kurum: Küresel iklim sahnesinde Türkiye farkı

TÜRKEVİ'NDE COP31 MASKOTU TANITILDI

Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay tarafından sunum gerçekleştirilirken, Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar düzenlendi.

"Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE" temalı sergide yapay zeka destekli uygulamalar, ses ve mapping çalışmaları, immersive gösteriler ve sanat enstalasyonları yer aldı.

Serginin giriş katında Türkiye'nin COP31 maskotu Caretta için yapay zeka destekli LED uygulaması oluşturuldu. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Caretta, ziyaretçilerle etkileşimli bir deneyim sundu.

Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı'nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerle interaktif bir resim sergisi gerçekleştirildi.

COP31 ALANI ÜÇ BOYUTLU MAKETLE ANLATILDI

COP31 Alanı 3D Maketi bölümünde, sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan üç boyutlu maket üzerinden mapping uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.

COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlarda hareketli içeriklerle anlatıldı.