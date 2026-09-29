COP31 vizyonu New York’un dört bir yanında! Bakan Kurum: Küresel iklim sahnesinde Türkiye farkı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM 81'inci Genel Kurulu ve 20-27 Eylül New York İklim Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği için New York'ta yürüttüğü tanıtım programına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık" ifadelerini kullandı.
TÜRKEVİ VE TIMES MEYDANI'NDA COP31 TANITIMI
BM 81'inci Genel Kurulu ve 20-27 Eylül New York İklim Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin COP31 ev sahipliği için New York'ta tanıtım programı düzenlendi.
Diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir program hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin yer aldığı "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türkevi binasına asıldı.
Times Meydanı ve BM güzergahında dolaşan COP31 temalı LED ekranlı kamyonlar da hafta boyunca Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinin tanıtımını yaptı.
TÜRKEVİ'NDE COP31 MASKOTU TANITILDI
Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay tarafından sunum gerçekleştirilirken, Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar düzenlendi.
"Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE" temalı sergide yapay zeka destekli uygulamalar, ses ve mapping çalışmaları, immersive gösteriler ve sanat enstalasyonları yer aldı.
Serginin giriş katında Türkiye'nin COP31 maskotu Caretta için yapay zeka destekli LED uygulaması oluşturuldu. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Caretta, ziyaretçilerle etkileşimli bir deneyim sundu.
Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı'nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerle interaktif bir resim sergisi gerçekleştirildi.
COP31 ALANI ÜÇ BOYUTLU MAKETLE ANLATILDI
COP31 Alanı 3D Maketi bölümünde, sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan üç boyutlu maket üzerinden mapping uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.
COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlarda hareketli içeriklerle anlatıldı.
TÜRKİYE'NİN İKLİM YOLCULUĞU SERGİLENDİ
Türkevi'nin 6'ncı katındaki Steteskop Alanı'nda, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan iklim sorunlarının "sesini dinleme" fikri üzerine hazırlanan Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer aldı.
Serginin final bölümünde bulunan "LET'S COP-Türkiye'nin İklim Yolculuğu" alanında ise Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinden anlatıldı.
GLASSHOUSE'DA İKLİM VE DOĞA SERGİSİ
New York'taki Glasshouse'da da COP31 sürecine ilişkin bir sergi düzenlendi. Sergide Türkiye'nin iklim vizyonu, yürüttüğü çalışmalar ve Aksiyon Ajandası tanıtıldı.
Serginin merkezinde İlhami Atalay'ın "Kuşların Dönüşü-Tavaf" adlı eseri yer aldı. Milli Saraylar'dan New York'a getirilen eser, kuşların doğadaki kolektif hareketini tavafın ortak bir merkez etrafında buluşan ritmiyle bir araya getiriyor.
Ekrem Şahin'in fotoğraflarından oluşan "Suyun Sesi" sergisinde ise iklim değişikliği konusu su üzerinden ele alındı.