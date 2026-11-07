COP31 zirvesi için son hazırlıklar! Bakan Kurum’dan iklim diplomasisi vurgusu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında BM temsilcileri ve Avustralyalı yetkililerle görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"COP31'e saatler kala Birleşmiş Milletler temsilcileri ve Avustralya yetkilileriyle COP31 Zirvesi öncesi son değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Zirvenin hazırlıklarını ve eylem gündemimizi ele aldık. Türkiye'nin iklim diplomasisindeki gücünü ve liderliğini ortaya koyacak, küresel iklim eylemine yön veren bir zirveye ev sahipliği yapacağız."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör