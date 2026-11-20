Türkiye'nin yeşil teknoloji girişimleri COP31'de uluslararası paydaşlarla buluştu. İTÜ ARI Teknokent Girişim Ofisi tarafından KOSGEB desteğiyle yürütülen ARI GO Greentech projesi kapsamında seçilen 12 firma, Antalya'daki zirvenin Yeşil Bölge Startup Zone alanında geliştirdikleri teknolojileri tanıttı. 140 firmanın başvurduğu programda seçilen girişimler enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, sürdürülebilir tarım, mavi ekonomi ve biyomalzeme alanlarında çözüm geliştiriyor.

DÜNYAYA AÇILACAKLAR

Girişimler, COP31 kapsamında uluslararası yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluşma fırsatı yakalıyor. SZ-49 numaralı stantta yer alan firmalar arasında endüstriyel atıkları yeniden ham maddeye dönüştüren iCARBON, güneş ve rüzgâr enerjisini birleştiren RumiTech, tarımsal sulamada su ve enerji tasarrufu sağlayan Esular ve nar kabuklarından bitki bazlı deri üreten Yugen/Pomeco da bulunuyor. Programda ayrıca iklim risklerini analiz eden Alkazar, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik raporlamasını dijitalleştiren STEP4, biyolojik ambalaj geliştiren Myconom ve tarımsal atıklardan biyostimülant üreten Raymare gibi girişimler yer alıyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, yeşil dönüşümün yeni teknolojiler ve iş modelleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, COP31'in girişimlerin uluslararası rekabet gücünü artırması ve küresel pazarlarda yeni işbirlikleri kurması açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti.