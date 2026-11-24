COP31'de dünya ülkeleri 36 başlıkta ortak karara vardı. Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu'nun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşıyı Türkiye sağladı. Fonun yeni yönetim yapısı üzerinde anlaşmaya varıldı ve 17 üyeli kurulda gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu korundu.

TAKVİM BELİRLENDİ

Küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritası da kabul edildi. Bir teknik görev gücü oluşturulması ve göstergelerin ülkeler tarafından test edilmesine ilişkin takvimin belirlenmesiyle, uyum alanında daha ölçülebilir ve izlenebilir bir dönemin önü açıldı. Ayrıca az gelişmiş ülkelerin ulusal uyum planlarını hayata geçirmelerini kolaylaştıracak bir uygulama platformu oluşturulması sağlandı.

İKİ YILLIK ÇALIŞMA

Paris Anlaşması'nın 9. maddesi olan iklim finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027–2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde de uzlaşı sağlandı. Böylece gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerinin ele alınacağı çalışmalar için somut bir çerçeve oluşturuldu.

480 MİLYON $ KAYNAK

Masa dışında da somut sonuçlar alındı. Konferansta açıklanan Elektrifikasyon Uygulama Paketi reel ekonomide önemli ilerleme sağladı. Sera gazlarının azaltılması için hayırsever kuruluşlar 480 milyon dolarlık kaynak açıkladı. Görüş ayrılığı süren bazı başlıklarda çalışmalar, 8–19 Kasım 2027'de Addis Ababa'da toplanacak COP32'de sürecek.

SİZİN GİBİ PİYON OLMADIK, OLMAYACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sürecini "başarısız" diyerek hedef alan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Özel'e seslenen Kurum, "Özgür Bey, milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin; Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir. Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı. Özel, COP31'in sonucunun fiyasko olduğunu ileri sürmüştü.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONUÇ VERMEDİ

COP31'de ilk kez COP Başkanı aynı zamanda müzakere başkanı olmadı. COP Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'deydi ancak müzakereleri Avustralya yönetti. İki ülke, ortak bir metin çıkartarak taraflara sundu. COP tarihinde ilk kez elektrifikasyondan 1,5 derece hedefine, uyum finansmanından okyanuslara kadar birçok başlıkta iklim adına her ihtiyacın yer aldığı bir ortak metin hazırlandı. İlk metinde 'fosil yakıt' ifadesinin olmaması özellikle AB ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı. Avustralya'nın yönettiği müzakerelerin tıkanması üzerine COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girdi. Hem AB yetkilileri hem de Körfez grubuyla görüşmeler yaptı. İki tarafın da adım atmaması üzerine Bakan Murat Kurum bu kez tarafları aynı masa etrafında buluşturdu. Suudi heyet, fosil yakıtlar meselesinin daha önceki COP'larda yer alan atıfla yer almasını kabul ederek bir adım attı. Ancak AB bu kez de ticaret maddesi üzerinden itiraz etti. Türkiye'nin Körfez ülkelerini ikna etmesi yönünde telkinler yapıldı. UZLAŞI OLMADI Fosil yakıtlar meselesinde hiçbir ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda metinde yeni bir düzenleme yapılmadı. COP Başkanlığı tüm tarafları gece yarılarına kadar dinleyerek uzlaşı sağlayabilecek üç ayrı metin çıkardı ancak yine geri adım atılmaması üzerine uzlaşı çıkmadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör