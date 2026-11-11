COP31’de Bakan Şimşek’ten kritik görüşme: 45 projeye toplam 9,4 milyar dolar finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Başkanı Zou Ciayi arasındaki görüşmede, Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın ayrıntıları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde Banka ile Türkiye arasında hazırlıkları süren Çok Yıllı Ülke Programı'nın ayrıntıları ele aldı.

Taraflar 2027-2029 dönemini kapsaması planlanan program doğrultusunda önceliklerini ortaya koydu. Bakan Şimşek, yeni dönemde Banka ile işbirliğinde demir yolu ve bağlantısallık yatırımlarına, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyona, 5G, fiber altyapı ve veri merkezlerini kapsayan dijital dönüşüme, iklime dayanıklı tarım uygulamalarına, sağlık teknolojilerine ve sanayide yüksek katma değerli dönüşüme öncelik verdiklerini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİKLERİ BAĞLANTISALLIK, YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Şimşek, görüşmede yeni dönemde Banka ile işbirliğinde demir yolu ve bağlantısallık yatırımlarına, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyona, 5G, fiber altyapı ve veri merkezlerini kapsayan dijital dönüşüme, iklime dayanıklı tarım uygulamalarına, sağlık teknolojilerine ve sanayide yüksek katma değerli dönüşüme öncelik verdiklerini bildirdi.

Bu alanların ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağıyla doğrudan örtüştüğünü vurgulayan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası finansmanının bu dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

AIIB Başkanı Zou ise Orta Koridor ve bölgesel ağlar başta olmak üzere demir yolu yatırımlarına Bankanın da öncelik verdiğini, bu yaklaşımın Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığı artıracağını kaydetti.

Yenilenebilir enerji, dijital dönüşüm ve tarımsal sulamanın da Bankanın önemli konuları arasında yer aldığını belirten Zou, Türkiye'de uygulanan ekonomi programındaki başarının, AIIB'nin ülkeye yönelik proje portföyünü geliştirmede kaldıraç etkisi oluşturduğuna işaret etti.

TÜRKİYE, BANKANIN İKİNCİ BÜYÜK FİNANSMAN ORTAĞI

Merkezi Pekin'de bulunan ve 2016 yılında kurulan Asya Altyapı Yatırım Bankasının 111 üyesi ve 100 milyar dolar sermayesi bulunuyor. Banka, kuruluşundan Eylül 2026'ya kadar 43 ülkede 396 proje için 78,1 milyar dolar finansman onayladı.

Türkiye, Bankanın 57 kurucu üyesinden biri olurken 2,6 milyar dolar sermaye taahhüdü ve yüzde 2,5 oy gücüyle 10'uncu büyük hissedar konumunda bulunuyor. Banka tarafından Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de 45 proje için toplam 9,4 milyar dolar finansman onaylandı.

Bu tutarla Türkiye, Hindistan'ın ardından Bankanın en fazla finansman onayladığı ikinci ülke oldu. Türkiye'nin 6,2 milyar dolarlık aktif portföyü de bankanın toplam aktif portföyünün yüzde 15,3'üne karşılık geliyor ve bu alanda da Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN PROJELER

Banka, Türkiye'de ulaştırma, enerji, finans, su, sağlık ve kentsel altyapı başta olmak üzere farklı sektörlerde kamu garantili ve garantisiz finansman sağlıyor. Öne çıkan projeler arasında ise ulaştırma alanında 1,5 milyar dolarlık İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi (INRAIL), 415 milyon dolarlık TCDD Demir Yolu Bakım ve Modernizasyon, 140 milyon avroluk Antalya-Alanya Otoyolu projeleri bulunuyor.

Enerji ve iklim alanında 500 milyon dolarlık Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dayanıklılığı Projesi ile sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanı programları yer alıyor.

Öte yandan ek finansmanla birlikte toplam 800 milyon dolarlık İstanbul Sismik Risk Azaltımı ve Acil Durum Hazırlığı Projesi ile Antalya Havalimanı genişletme yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri ve finans kuruluşları aracılığıyla sağlanan çok sektörlü finansman imkanları öne çıkıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör