COP31’de ikinci hafta mesaisi başlıyor! Bakan Kurum’dan kritik açıklama: Verilen sözleri somut kararlara dönüştüreceğiz

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) ilk beş günlük program sona erdi. Zirvenin ilk bölümünü değerlendiren COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müzakerelerde önemli aşama kaydedildiğini belirtti. Türkiye ve Avustralya heyetlerinin üç ayrı istişare turu gerçekleştirdiğini açıklayan Kurum, tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgesinin de yayımlandığını duyurdu.

Müzakerelerde henüz çözüme kavuşmamış başlıkların bulunduğuna işaret eden Kurum, ikinci haftanın ortak kararların şekillenmesi bakımından belirleyici olacağını ifade etti. Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmelerin artmasıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında daha somut sonuçlara ulaşılmasının amaçlandığını kaydetti.

BAKAN KURUM: "VERİLEN SÖZLERİ SOMUT KARARLARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

COP31 kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Murat Kurum, zirvenin ilk beş gününde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye ve Avustralya ekiplerinin üç tur boyunca bir araya geldiğini belirten Kurum, müzakere sürecinde tarafların değerlendirmelerinin kayıt altına alındığı ilk belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

İkinci haftaya taşınan görüş ayrılıklarının bulunduğunu dile getiren Kurum, önümüzdeki süreçte bakanların katılımıyla yürütülecek temaslara dikkat çekti.

Kurum, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Türkiye ve Avustralya ekipleri olarak üç tur istişare gerçekleştirdik. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık. Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız. Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz."

COP31'İN İLK BEŞ GÜNÜNDE GIDA, TARIM VE ENERJİ BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Zirvenin ilk beş günlük bölümünde iklim değişikliğinin farklı sektörler üzerindeki etkileri ve çözüm yolları kapsamlı şekilde ele alındı. Gıda, tarım, sağlık, enerji ve ulaştırma alanlarında düzenlenen toplantılarda sürdürülebilir dönüşümün gereklilikleri değerlendirildi.

Müzakerelerin yanı sıra siyasetçiler, yerel yönetim temsilcileri, iş dünyasından isimler ve bilim insanları da iklim kriziyle mücadeleye yönelik görüşlerini paylaştı.

Elektrifikasyon Forumu'nda temiz enerjiye geçiş ve elektrifikasyonun geleceği gündeme gelirken COP31 İş Dünyası buluşmalarında özel sektörün iklim yatırımlarındaki rolü ve finansman olanakları üzerinde duruldu.

İKLİM FİNANSMANI VE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİKLERİ ÖNCELİKLİ GÜNDEMLER ARASINDA

Bakan Murat Kurum, iklim krizine karşı mücadelede finansman kaynaklarının ve teknolojik iş birliklerinin belirleyici bir rol üstlendiğini vurguladı.

Zirvede dirençli şehirlerin oluşturulması, sanayide yeşil dönüşüm, uluslararası ticaret ve iklim finansmanı gibi konuların öncelikli başlıklar arasında bulunduğunu belirten Kurum, iklim odaklı dönüşümün aynı zamanda yeni yatırım alanları ve istihdam fırsatları sunduğunu ifade etti.

İş dünyasının tecrübesi ile finans kuruluşlarının kaynaklarını ortak bir zeminde buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Kurum, bu iş birliğinin somut projelere ve uygulanabilir çözümlere dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN 455 BİN KONUTLUK YENİDEN İNŞA DENEYİMİ COP31'DE GÜNDEMDE

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yalnızca hedefler değil, uygulamaya dayalı deneyimler de ortaya koyduğunu belirten Bakan Kurum, deprem bölgesinde devam eden yeniden inşa çalışmalarını örnek gösterdi.

455 bin konutluk inşa seferberliğinin Türkiye'nin büyük ölçekli projeleri hayata geçirme kapasitesini ortaya koyduğunu ifade eden Kurum, bu deneyimin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte uluslararası platformlarda paylaşılabileceğini dile getirdi.

COP31'İN İKİNCİ HAFTASINDA YAPAY ZEKA VE YEŞİL SANAYİ KONUŞULACAK

COP31'in ikinci haftasında müzakerelerin yanı sıra farklı alanlarda düzenlenecek etkinliklerle iklim gündeminin genişletilmesi planlanıyor.

Gençlik, eğitim, bilim, yapay zeka, yeşil sanayi, denizlerin korunması ve biyolojik çeşitlilik, önümüzdeki günlerin öne çıkan konu başlıkları arasında yer alacak.

Bakan Kurum, ikinci haftada bakanlar düzeyindeki görüşmelerin daha yoğun bir takvimle sürdürüleceğini belirterek ülkeler arasında uzlaşı sağlanması ve ortak kararların oluşturulması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

BAKAN KURUM'DAN ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

İklim değişikliğinin sınırları aşan küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Kurum, çözüm için ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bilimsel bilgi, teknolojik imkanlar ve finansman kaynaklarının ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesinin önemine değindi.

Antalya'dan uluslararası topluma seslenen Kurum, şu çağrıda bulundu:

"Antalya'dan dünyaya çağrımız açık. Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanla ihtiyaçları, yatırım bekleyen, çözüm bekleyen meselelerle finansmanı buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını hep birlikte koruyalım."

Antalya'daki COP31 zirvesinin yalnızca uluslararası bir toplantı olarak değil, ülkeler arasındaki güvenin güçlendiği ve ortak sorumlulukların eyleme dönüştüğü önemli bir buluşma olarak anılmasını istediklerini belirten Kurum, Türkiye'nin müzakere sürecine ve küresel iklim hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör