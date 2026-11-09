COP31’de iklim krizine karşı sigortacılık çağrısı

Türkiye Sigorta Birliği ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, COP31'in Antalya
'da başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim krizinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Sigortacılığın ekonomik ve toplumsal dayanıklılığın vazgeçilmez yapı taşı olduğuna dikkat çeken Yaşar, tüm politika yapıcıları ve karar alıcıları bu gerçeği esas alan bir yaklaşım benimsemeye çağırdı. Sigortacılığın bu dönüşümdeki rolünün doğru anlaşılması gerektiğini belirten Yaşar, "Sigortacılık bu dönüşümün olmazsa olmaz yapı taşıdır. Sigortayı yalnızca hasar sonrasında devreye giren bir tazminat mekanizması olarak gören anlayışı değiştirmek zorundayız. Buradan tüm politika yapıcılarına çağrıda bulunuyorum: Sigortacılığı alınan kararların sonuçlarını güvence altına alan bir mekanizma olarak değil, o kararların daha en başından ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirin" dedi.