COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi Türk Telekom, zirvenin dijital omurgasını oluşturarak Türkiye'nin teknoloji gücünü dünyaya taşıdı. Uçtan uca entegre dijital altyapı çözümleriyle uluslararası organizasyonun kesintisiz ve güvenli iletişimini sağlayan Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 58 TB veri trafiğini kesintisiz yönetirken, eş zamanlı bağlı cihaz ve canlı yayın sayısında COP etkinlikleri rekoru kırıldı. Teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonuyla birleştiren Türk Telekom, COP31'de 5G teknolojisiyle Malatya'ya bağlanarak dev güneş enerjisi santralinin (GES) temel atma törenini Antalya'dan gerçekleştirdi, SANKO Holding ile Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini duyurarak COP31 Eylem Gündemi başlıklarıyla uyumlu somut adımlar attı.

DİJİTAL OMURGA

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Güçlü fiber ve mobil altyapımız, veri merkezlerimiz, siber güvenlik çözümlerimizle COP31'in dijital omurgasını oluşturduk. Teknoloji gücümüz ve mühendislik birikimi- mizle COP31'i dünyaya bağladık" dedi.